Francuzka przyznała po meczu, że był on trudniejsze pod względem mentalnym, niż wygrany w pierwszej rundzie pojedynek z Japonką Naomi Osaką , czterokrotną triumfatorką imprez wielkoszlemowych, która wróciła do tenisa po przerwie macierzyńskiej.

"To był pojedynek, w którym nie miałam nic do stracenia. Jeśli przegram z Osaką, nikt mi nie powie, że rozegrałam zły mecz. Kiedy jednak przegrywam z kimś, kto jest niżej w rankingu, to nie to samo. Ostatecznie to wciąż tenis, spotkanie wygrane lub przegrane, tego powinnam się trzymać" - powiedziała 30-letnia Garcia.

Jest to trudne fizycznie i psychicznie, po drugiej stronie kortu jest przeciwnik i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie... W trakcie meczu czasami nie mogłam nawet oddychać. Jak znaleźć rozwiązanie przy własnym serwisie, jeśli nie mogę złapać oddechu, co jest najprostszą czynnością na świecie

Australian Open. "Dlaczego doprowadzam się do takiego stanu"?

"To dopiero druga runda Australian Open, gram z dziewczyną, która jest niżej w rankingu. Dlaczego doprowadzam się do takiego stanu? Właściwie nie wiem, ale trwa to już jakiś czas i nie mogę sobie z tym poradzić. Prawdę mówiąc, zżera mnie to. Czasami zastanawiam się, dlaczego to robię. Każdego dnia powtarzam jednak sobie, że będę próbować dalej. Może w końcu wyciągnę wnioski z mojej kariery sportowej i będę mogła ruszyć do przodu" - dodała.