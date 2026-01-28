Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rybakina nagle podeszła do Vukova. Sceny w meczu ze Świątek. I ta mina

Michał Chmielewski

To koniec. Iga Świątek musi poczekać do 2027 roku, aby znów powalczyć o puchar w Melbourne. Tym razem Polka odpadła na etapie ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się Jelena Rybakina. Mimo triumfu Kazaszce - szczególnie na początku pojedynku - towarzyszył wielki stres, co przełożyło się na wynik. Nagle rywalka Świątek podeszła do swojego trenera.

Trener w sportowej czapce i kurtce rozmawia z tenisistką w niebieskim stroju, oboje skupieni na rozmowie, w tle widoczne trybuny z siedzącymi kibicami.
Vukov, RybakinaMatthew StockmanAFP

- Nie mam do siebie żadnych pretensji. Od początku wchodziłam agresywnie w jej drugi serwis, wywierałam presję. Jak gra się tak agresywnie, jak my - returnując - no to faktycznie błędy się pojawią (...) Ogromna szkoda, ale... obie jesteśmy dobrymi tenisistkami. Ona też bardzo dobrze gra, lubi szybkie nawierzchnie. Po prostu walczyłam i nie do końca poszło po mojej myśli - mówiła Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną.

To reprezentantka Kazachstanu awansowała do półfinału Australian Open, w którym zmierzy się przeciwko Jessice Peguli. Na przestrzeni całego spotkania piąta rakieta świata była lepsza, zagrała pewniej i solidnej w kluczowych momentach, co przełożyło się na zwycięstwo 7:5, 6:1.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport

To Rybakina powiedziała trenerowi. Zaraz po starcie meczu ze Świątek

Choć ostatecznie Rybakina pokazała się z bardzo dobrej strony, to początek meczu w jej wykonaniu nie należał do perfekcyjnych, łagodnie mówiąc. W pierwszym gemie piłka była po stronie Kazaszki, która od stanu 15:15... nie wygrała żadnego punktu. Tym samym to Świątek na start przełamała rywalkę.

Niestety - z perspektywy polskich kibiców - w gemie numer dwa przy podaniu naszej reprezentantki to 26-latka wykorzystała trzeciego break-pointa i doprowadziła do remisu. Mecz rozpoczął się więc od dwóch przełamań.

    Nagle kamery pokazały moment, w którym Jelena Rybakina podeszła do swojego boksu. A w nim zasiadał Stefano Vukov - jej trener, wokół którego w ostatnich latach działo naprawdę wiele. Na światło dzienne wyszły kulisy rzekomej toksycznej współpracy szkoleniowca z tenisistką. Vukov był nawet zawieszony przez WTA, jednak teraz legalnie może być w sztabie Kazaszki.

    Wracając do tego, co działo się na korcie - trener, znajdujący się dosłownie obok Rybakiny, zaczął dawać jej wskazówki dotyczące starcia. - Musisz zrozumieć przebieg meczu - tłumaczył. Nagle tenisistka, poprawiając warkocz, wypaliła: - Obie zaczęłyśmy tak fatalnie (używając nieco bardziej niecenzuralnych słów). Stefano Vukov pokiwał życzliwie głową, po czym na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Chwilę później reprezentantka Kazachstanu wróciła do rywalizacji, która ostatecznie potoczyła się po jej myśli.

    Jelena Rybakina
    Jelena RybakinaIZHAR KHANAFP
    Mężczyzna w sportowej czapce i bluzie Yonex gestykuluje podczas rozmowy z tenisistką ubrana w niebieski strój sportowy, siedzącą przodem do niego na trybunach.
    Stefano Vukov udzielający wskazówek Jelenie RybakinieMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
    Jelena Rybakina awansowała do półfinału Wimbledonu 2024
    Jelena Rybakina awansowała do półfinału Wimbledonu 2024HENRY NICHOLLS / AFPAFP
    Marica Płowdiw - DevelopRes Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

