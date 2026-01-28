- Nie mam do siebie żadnych pretensji. Od początku wchodziłam agresywnie w jej drugi serwis, wywierałam presję. Jak gra się tak agresywnie, jak my - returnując - no to faktycznie błędy się pojawią (...) Ogromna szkoda, ale... obie jesteśmy dobrymi tenisistkami. Ona też bardzo dobrze gra, lubi szybkie nawierzchnie. Po prostu walczyłam i nie do końca poszło po mojej myśli - mówiła Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną.

To reprezentantka Kazachstanu awansowała do półfinału Australian Open, w którym zmierzy się przeciwko Jessice Peguli. Na przestrzeni całego spotkania piąta rakieta świata była lepsza, zagrała pewniej i solidnej w kluczowych momentach, co przełożyło się na zwycięstwo 7:5, 6:1.

To Rybakina powiedziała trenerowi. Zaraz po starcie meczu ze Świątek

Choć ostatecznie Rybakina pokazała się z bardzo dobrej strony, to początek meczu w jej wykonaniu nie należał do perfekcyjnych, łagodnie mówiąc. W pierwszym gemie piłka była po stronie Kazaszki, która od stanu 15:15... nie wygrała żadnego punktu. Tym samym to Świątek na start przełamała rywalkę.

Niestety - z perspektywy polskich kibiców - w gemie numer dwa przy podaniu naszej reprezentantki to 26-latka wykorzystała trzeciego break-pointa i doprowadziła do remisu. Mecz rozpoczął się więc od dwóch przełamań.

Nagle kamery pokazały moment, w którym Jelena Rybakina podeszła do swojego boksu. A w nim zasiadał Stefano Vukov - jej trener, wokół którego w ostatnich latach działo naprawdę wiele. Na światło dzienne wyszły kulisy rzekomej toksycznej współpracy szkoleniowca z tenisistką. Vukov był nawet zawieszony przez WTA, jednak teraz legalnie może być w sztabie Kazaszki.

Wracając do tego, co działo się na korcie - trener, znajdujący się dosłownie obok Rybakiny, zaczął dawać jej wskazówki dotyczące starcia. - Musisz zrozumieć przebieg meczu - tłumaczył. Nagle tenisistka, poprawiając warkocz, wypaliła: - Obie zaczęłyśmy tak fatalnie (używając nieco bardziej niecenzuralnych słów). Stefano Vukov pokiwał życzliwie głową, po czym na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Chwilę później reprezentantka Kazachstanu wróciła do rywalizacji, która ostatecznie potoczyła się po jej myśli.

