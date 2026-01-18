Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rozdrażniona Sabalenka naprawdę to zrobiła. Blisko dramatu na start Australian Open

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, która z dziką kartą trafiła do drabinki głównej Australian Open miała zostać szybko pokonana przez Arynę Sebalenkę. Białorusinka miała jednak ciężki orzech do zgryzienia, a aby wygrać kolejnego gema nie kalkulowała. Jedno z zagrań skwitowane zostało głośnym okrzykiem, kiedy trafie "ustrzeliła" rywalkę. I od razu zaczęła przepraszać zdając sobie sprawę z tego, co zrobiła.

Zawodniczka tenisowa w różowo-pomarańczowym stroju wykonuje serw podczas meczu na korcie, dynamiczne ujęcie podkreśla jej zaangażowanie i radość. Wstawka pokazuje szczegółowy moment uderzenia piłki.
Aryna Sabalenka w meczu z Tiantsoą Sarah Rakotomanga RajaonahDita Alangkara/Associated Press/East News, Eurosport/ screenEast News

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w I rundzie Australian Open, Aryna Sabalenka wskazywana była w roli murowanej faworytki, a Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah oczywiście skazywana była wręcz na pożarcie.

Trenisistka z Francji świetnie się jednak prezentowała na korcie i już w pierwszym gemie przełamała Sabalenkę oraz walcząc o kolejne piłki w kolejnych gemach. Ostatecznie Sabalenka wygrała pierwszą partię 6:4, ale z wielkimi problemami po drodze.

Niebezpieczna sytuacja z Sabalenką w roli głównej. Takie obrazki już w pierwszym meczu Australian Open

Jak przystało na Białorusinkę, często można było zobaczyć żywą gestykulację po nieudanych zagraniach i wzbierającą w niej złość. To wszystko sprawiło, że liderka rankingu WTA zaczęła grać na pełnych obrotach, nie cofając się przed niczym. I tak doszło do niebezpiecznej sytuacji. 

Bloki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Barkom-Każany Lwów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Sabalenka na pełnej prędkości biegła do siatki po tym, jak rywalka zagrała skrót. W swoje uderzenie włożyła niemalże całą siłę i uderzyła prosto w stojącą po drugiej stronie siatki rywalkę. Piłka prawie trafiła Francuzkę w głowę, jednak przytomna reakcja i świetny refleks sprawiły, że piłka zaledwie musnęła jej włosy.

Kiedy Sabalenka zobaczyła, co się stało i jak blisko było "ustrzelenia" rywalki w głowę, od razu zrobiła duże oczy i uniosła dłoń w kierunku Francuzki, w przepraszającym geście. 

To był jednak punkt zwrotny w meczu. Do sytuacji doszło bowiem przy stanie 4:4 i 15-30 dla Rakotomanga Rajaonah. Od tamtej pory Białorusinka wygrała gema przy swoim podaniu oraz przełamała rywalkę w kolejnym, wygrywając ostatecznie pierwszego seta.

Zobacz również:

Elena-Gabriela Ruse awansowała do drugiej rundy Australian Open
Australian Open

Pierwsza rozstawiona już odpadła z Australian Open. Wielki triumf rywalki

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Aryna Sabalenka szybko zapewniła sobie grę w trzeciej rundzie Australian Open
Aryna Sabalenka szybko zapewniła sobie grę w trzeciej rundzie Australian OpenADRIAN DENNISAFP
Aryna Sabalenka podczas finału Australian Open
Aryna Sabalenka podczas finału Australian OpenMARTIN KEEP / AFPAFP
Aryna Sabalenka rywalizowała ze Sloane Stephens w pierwszej rundzie Australian Open 2025
Aryna Sabalenka rywalizowała ze Sloane Stephens w pierwszej rundzie Australian Open 2025ADRIAN DENNIS / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja