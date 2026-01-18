Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w I rundzie Australian Open, Aryna Sabalenka wskazywana była w roli murowanej faworytki, a Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah oczywiście skazywana była wręcz na pożarcie.

Trenisistka z Francji świetnie się jednak prezentowała na korcie i już w pierwszym gemie przełamała Sabalenkę oraz walcząc o kolejne piłki w kolejnych gemach. Ostatecznie Sabalenka wygrała pierwszą partię 6:4, ale z wielkimi problemami po drodze.

Niebezpieczna sytuacja z Sabalenką w roli głównej. Takie obrazki już w pierwszym meczu Australian Open

Jak przystało na Białorusinkę, często można było zobaczyć żywą gestykulację po nieudanych zagraniach i wzbierającą w niej złość. To wszystko sprawiło, że liderka rankingu WTA zaczęła grać na pełnych obrotach, nie cofając się przed niczym. I tak doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Sabalenka na pełnej prędkości biegła do siatki po tym, jak rywalka zagrała skrót. W swoje uderzenie włożyła niemalże całą siłę i uderzyła prosto w stojącą po drugiej stronie siatki rywalkę. Piłka prawie trafiła Francuzkę w głowę, jednak przytomna reakcja i świetny refleks sprawiły, że piłka zaledwie musnęła jej włosy.

Kiedy Sabalenka zobaczyła, co się stało i jak blisko było "ustrzelenia" rywalki w głowę, od razu zrobiła duże oczy i uniosła dłoń w kierunku Francuzki, w przepraszającym geście.

To był jednak punkt zwrotny w meczu. Do sytuacji doszło bowiem przy stanie 4:4 i 15-30 dla Rakotomanga Rajaonah. Od tamtej pory Białorusinka wygrała gema przy swoim podaniu oraz przełamała rywalkę w kolejnym, wygrywając ostatecznie pierwszego seta.

