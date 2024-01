Anastazja Potapowa jest postacią doskonale znaną w świecie tenisa. Kontrowersyjna Rosjanka swoim zachowaniem niejednokrotnie wywoływała poruszenie, zarówno wśród kibiców, jak i dziennikarzy oraz pozostałych zawodników. 22-latka nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi i jasno daje do zrozumienia, jaka jest jej opinia na temat trwającej od lutego ubiegłego roku wojny w Ukrainie . Młoda Rosjanka najpierw sprzeciwiała się fanom, którzy na turnieju w Cincinnati na trybunach wywiesili ukraińskie flagi . Następnie na jednym z meczów rozgrywanych w ramach turnieju w Indian Wells pojawiła się na korcie... w koszulce znanego rosyjskiego klubu piłkarskiego - Spartaka Moskwa . Jej zachowanie wówczas skrytykowała nawet liderka rankingu WTA Iga Świątek .

Surowa kara dla Rosjanki. Organizatorzy bezlitośni

Rozstawiona z numerem "23" Rosjanka była faworytką tego meczu, ale to, co działo się na korcie, absolutnie nie współgrało z przedmeczowymi zapowiedziami. Słowenka wygrała 6:1, 6:4 i bardzo szybko odprawiła Potapową. Rosjanka kompletnie nie wytrzymała tego spotkania nerwowo. Rozwaliła kilka rakiet, na których wyładowywała swoją frustrację, a jej wybuchy złości były bardzo ekspresyjne.

Znakomicie zachowała się za to Juvan, która zabrała jedną z połamanych przez Rosjankę rakiet i podarowała ją oglądającemu to spotkanie kibicowi. Klasa, jak widać, nie zależy od pozycji w rankingu.

Organizatorzy Australian Open nie mieli litości dla Rosjanki. Potapowa za swoje zachowanie została ukarana grzywną w wysokości ośmiu tysięcy dolarów australijskich, co było najwyższą karą w trakcie całego turnieju. W sumie w ten sposób ukarano 20 zawodników, w tym siedem tenisistek i trzynastu tenisistów. W przypadku Potapowej "natężenie" złych zachowań w trakcie jednego spotkania było tak duże, że kara dla niej była większa.

Rosjanie na czele ukaranych

Wśród mężczyzn na czele ukaranych znalazł się rodak Potapowej Daniił Miedwiediew. Jednym z pokonanych przez niego na drodze do finału tenisistów był Hubert Hurkacz. Polak po długim i wyrównanym pojedynku uległ Rosjaninowi 2:3 w setach. Meczowi towarzyszyły spore emocje i nerwy, których do końca nie był w stanie na wodzy utrzymać 26-latek. Po jednym z zagrań wpadł w szał, za co została nałożona na niego kara.