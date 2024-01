Rosjanin nie wytrzymał nerwowo. Niebezpieczna sytuacja na korcie Roda Lavera

Miedwiediew to zwycięzca US Open z 2021 roku, który dwa razy był w finale Australian Open. Najpierw jednak został pokonany przez Serba Novaka Djokovicia (2021), a potem przez Hiszpana Rafaela Nadala (2022).

Tymczasem Miedwiediew w swoim stylu miał dużo pretensji do swojego boksu, głównie do trenera Gilles'a Cervary, ale to jest już stały obrazek z jego pojedynków.