Rekord Tomasza Berkiety w Australian Open. Co za serwis!

Kolejny awans Polaka w Australian Open. Po tym jak w turnieju seniorów w ćwierćfinale singla i debla zameldowali się Hubert Hurkacz i Jan Zieliński wśród juniorów swój drugi mecz w Melbourne wygrał 17-letni Tomasz Berkieta. Do tego tenisista z Warszawy imponuje znakomitą formą serwisową. W tej chwili to do niego należy rekord prędkości podania.