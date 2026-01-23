Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radziecka piosenka na Australian Open. W roli głównej skandalistka pochodząca z Rosji

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Nie da się przejść obojętnie obok tego, co po spotkaniach na Australian Open wyczynia Julia Putincewa. Po ostatnim gemie meczu z Zeynep Sonmez reprezentantka Kazachstanu wywodząca się z Rosji prowokowała kibiców karygodnym zachowaniem. Za to podczas konferencji prasowej ujawniła, co nuciła podczas starcia z Turczynką.

Tenisistka ubrana na biało i w czapce, trzymająca rakietę tenisową, kieruje dłońmi wskazując palcami w górę. Na drugim planie rozmyte sylwetki oraz ciemne tło kortu.
Julia PutincewaIZHAR KHANAFP

Julia Putincewa zameldowała się w czwartej rundzie Australian Open. Ale w pewnym momencie kwestie sportowe zeszły na dalszy plan. Na start turnieju 31-latka po zakończonym meczu z Beatriz Haddad Maią tańczyła, śpiewała i emanowała swoją krnąbrnością.

Nie inaczej było podczas spotkania 1/16 finału z Zeynep Sonmez. Kiedy tylko pojedynek się zakończył, Putincewa utarła nosa kibicom na wszelkie możliwe sposoby. Jej zachowanie błyskawicznie spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów zgromadzonych na trybunach.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

Putincewa nie przestaje zaskakiwać. Ujawniła to na konferencji prasowej

- Facet zaczął kaszleć tylko po to, żeby przeszkodzić mi w uderzeniu. Pomyślałam sobie: ok, teraz na pewno nie przegram... Byłam gotowa walczyć do upadłego. Ale dzisiaj było wiele momentów, w których kibice zachowywali się niegrzecznie, krzycząc między moim pierwszym a drugim serwem. Nie krzyczeli nawet bardzo głośno, tylko po to, żeby zmusić mnie do popełnienia błędu. Co mogę zrobić? Niektórzy ludzie mają wiedzę o tenisie, a inni nie - tłumaczyła urodzona w Moskwie zawodniczka podczas konferencji prasowej.

W trakcie spotkania z dziennikarzami 31-latka zdradziła również inną "ciekawostkę" dotyczącą jej meczu z Turczynką. Okazuje się, że w trakcie rywalizacji Julia Putincewa pozwoliła sobie nucić pewną piosenkę, a konkretnie... refren radzieckiego utworu o zającach, który pojawił się w filmie pt. "Brylantowa ręka".

Wydaje się to zabawne, ale w pierwszym meczu i dziś nuciłam starą radziecką piosenkę o zającach. To pomogło mi oderwać się od rzeczywistości 
przyznała.

- Jestem wdzięczna kibicom z Kazachstanu. Starali się przetrwać w tłumie Turków, a ja jestem wdzięczna za ich wsparcie. Także Australijczykom, których doping słyszałam w trzecim secie. Nie czułam, że cały świat jest przeciwko mnie - dodała, odnosząc się do kwestii swojego zachowania po meczu.

Po trzech zwycięstwach Julia Putincewa o ćwierćfinał Wielkiego Szlema w Melbourne powalczy z Ivą Jovic. 18-latka sensacyjnie wyrzuciła z turnieju ósmą rakietę świata, czyli Jasmine Paolini, wygrywając 6:2, 7:6 (3).

Zobacz również:

Iga Świątek zaskoczyła kibiców w Melbourne swoją metamorfozą
Iga Świątek

Zaskakująca metamorfoza Igi Świątek, wielka niespodzianka w Melbourne. Tak zareagowali Polacy

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Sportowa zawodniczka w białej koszulce i białej opasce na głowie pochylona w zamyśleniu, skupiona na tle rozmytego stadionu.
Julia PutincewaELSA/GETTY IMAGES via AFPAFP
Julia Putincewa
Julia PutincewaPAUL CROCKAFP
Julia Putincewa
Julia PutincewaAFP
Akaa Volley - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja