Przyjaciółka Sabalenki pokonana, triumf Rosjanki. Gwiazda WTA żegna się z Melbourne
Rozpoczął się piąty dzień rywalizacji w głównej drabince Australian Open. Czwartkowe zmagania w Melbourne zostały zainaugurowane od mocnego uderzenia. Z turniejem pożegnała się kolejna rozstawiona tenisistka. Sprawczynią ogromnej niespodzianki okazała się Oksana Sielechmietjewa. Rosjanka, która plasuje się obecnie poza pierwszą setką rankingu WTA, wyeliminowała półfinalistkę ubiegłorocznej imprezy. Przyjaciółka Aryny Sabalenki zanotuje ogromny spadek w kobiecym zestawieniu.
Oksana Sielechmietjewa wywalczyła bezpośredni awans do głównej drabinki Australian Open, nie musiała się przedzierać przez eliminacje. W pierwszej rundzie stoczyła trzysetową batalię z Niemką - Ellą Seidel. W decydującej partii 101. rakieta świata nie dała szans reprezentantce naszych zachodnich sąsiadów. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 6:3, 3:6, 6:0 na korzyść tenisistki plasującej się o 19 lokat niżej w obecnym zestawieniu WTA.
W drugiej rundzie na 23-latkę czekało bardzo wymagające zadanie, przynajmniej na papierze. Po przeciwnej stronie siatki znalazła się przyjaciółka Aryny Sabalenki - Paula Badosa. Hiszpanka, zajmująca obecnie 26. miejsce w rankingu WTA, to półfinalistka Australian Open sprzed 12 miesięcy. Miała zatem pewien "bagaż na plecach", bowiem w przypadku potknięcia na wczesny etapie zmagań mógł ją czekać wyraźny spadek w kobiecym notowaniu. Teoretycznie tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego była wyraźną faworytką dzisiejszej potyczki, w tle oczekiwano już na jej potyczkę w trzeciej fazie z Jessicą Pegulą. W rzeczywistości tegoroczna przygoda Pauli z turniejem w Melbourne zakończyła się już na leworęcznej przeciwniczce, co z pewnością zasmuciło dobrą znajomą 28-latki, czyli Białorusinkę.
Australian Open: Paula Badosa kontra Oksana Sielechmietjewa w drugiej rundzie
Mecz rozpoczął się od serwisu Badosy. Półfinalistka ubiegłorocznego Australian Open już na "dzień dobry" została przełamana, mimo że prowadziła 30-15. Po zmianie stron próbowała zniwelować stratę, miała ku temu break pointa. Ostatecznie Sielechmietjewa utrzymała swoje podanie i zaczęła uciekać rywalce. W pewnym momencie na tablicy wyników pojawił się rezultat 4:0 dla Rosjanki. Wtedy Paula wzięła się za odrabianie strat. Już po ósmym rozdaniu zobaczyliśmy remis, mimo że w Oksana posiadała trzy piłki z rzędu na 5:3. Hiszpanka zdołała jednak wyjść ze stanu 0-40 i doprowadziła do wyrównania.
Gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. Kolejne minuty również obfitowały w ogrom emocji. W dziewiątym gemie Badosa znów musiała bronić break pointów. Przy trzeciej okazji przeciwniczki nie dała już rady. Tenisistka z drugiej setki rankingu ponownie znalazła się z przodu i serwowała po zwycięstwo w partii. Paula do końca walczyła o powrót, miała dwie piłki z rzędu na 5:5. Mimo to dziesiąte rozdanie okazało się ostatnim w premierowej odsłonie. Końcowy wynik tego seta brzmiał 6:4 na korzyść Sielechmietjewej.
Druga część pojedynku została zainaugurowana od utrzymanego podania przez zawodniczkę z Półwyspu Iberyjskiego. Następne minuty należały do Rosjanki. 23-latka zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Na koniec siódmego gema dopisało jej szczęście. Piłka po taśmie przebrnęła na drugą stronę i doszło do kolejnego przełamania. Dzięki temu przy stanie 5:2 Oksana mogła zamykać spotkanie przy własnym serwisie. Mimo bardzo trudnej sytuacji, Badosa znów rzuciła się do odrabiania strat. Odrobiła jedno przełamanie po czwartym break poincie i zaczęło się robić coraz ciekawiej.
W dziewiątym gemie było 30-15 dla Hiszpanki, ale potem zobaczyliśmy świetną obronę Sielechmietjewej, następnie podwójny błąd serwisowy Pauli i pojawił się meczbol dla Rosjanki. Tenisistka z drugiej setki poczuła wagę punktu. Mimo drugiego podania rywalki, posłała return w siatkę. Ostatecznie Badosa dorzuciła czwarte "oczko" i jeszcze bardziej przerzuciła presję na drugą stronę. Oksana źle weszła w dziesiąte rozdanie, ale od stanu 30-30 zagrała znakomity tenis. Najpierw posłała piłkę w samą linię, a później wykonała rewelacyjne minięcie i dzięki temu niespodzianka stała się faktem. 23-latka wygrała spotkanie 6:4, 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie, gdzie zmierzy się z Jessicą Pegulą. Z kolei Paula zanotuje ogromny spadek w rankingu WTA - z 26. na co najmniej 64. miejsce.
Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.