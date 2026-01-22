Oksana Sielechmietjewa wywalczyła bezpośredni awans do głównej drabinki Australian Open, nie musiała się przedzierać przez eliminacje. W pierwszej rundzie stoczyła trzysetową batalię z Niemką - Ellą Seidel. W decydującej partii 101. rakieta świata nie dała szans reprezentantce naszych zachodnich sąsiadów. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 6:3, 3:6, 6:0 na korzyść tenisistki plasującej się o 19 lokat niżej w obecnym zestawieniu WTA.

W drugiej rundzie na 23-latkę czekało bardzo wymagające zadanie, przynajmniej na papierze. Po przeciwnej stronie siatki znalazła się przyjaciółka Aryny Sabalenki - Paula Badosa. Hiszpanka, zajmująca obecnie 26. miejsce w rankingu WTA, to półfinalistka Australian Open sprzed 12 miesięcy. Miała zatem pewien "bagaż na plecach", bowiem w przypadku potknięcia na wczesny etapie zmagań mógł ją czekać wyraźny spadek w kobiecym notowaniu. Teoretycznie tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego była wyraźną faworytką dzisiejszej potyczki, w tle oczekiwano już na jej potyczkę w trzeciej fazie z Jessicą Pegulą. W rzeczywistości tegoroczna przygoda Pauli z turniejem w Melbourne zakończyła się już na leworęcznej przeciwniczce, co z pewnością zasmuciło dobrą znajomą 28-latki, czyli Białorusinkę.

Australian Open: Paula Badosa kontra Oksana Sielechmietjewa w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Badosy. Półfinalistka ubiegłorocznego Australian Open już na "dzień dobry" została przełamana, mimo że prowadziła 30-15. Po zmianie stron próbowała zniwelować stratę, miała ku temu break pointa. Ostatecznie Sielechmietjewa utrzymała swoje podanie i zaczęła uciekać rywalce. W pewnym momencie na tablicy wyników pojawił się rezultat 4:0 dla Rosjanki. Wtedy Paula wzięła się za odrabianie strat. Już po ósmym rozdaniu zobaczyliśmy remis, mimo że w Oksana posiadała trzy piłki z rzędu na 5:3. Hiszpanka zdołała jednak wyjść ze stanu 0-40 i doprowadziła do wyrównania.

Gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. Kolejne minuty również obfitowały w ogrom emocji. W dziewiątym gemie Badosa znów musiała bronić break pointów. Przy trzeciej okazji przeciwniczki nie dała już rady. Tenisistka z drugiej setki rankingu ponownie znalazła się z przodu i serwowała po zwycięstwo w partii. Paula do końca walczyła o powrót, miała dwie piłki z rzędu na 5:5. Mimo to dziesiąte rozdanie okazało się ostatnim w premierowej odsłonie. Końcowy wynik tego seta brzmiał 6:4 na korzyść Sielechmietjewej.

Druga część pojedynku została zainaugurowana od utrzymanego podania przez zawodniczkę z Półwyspu Iberyjskiego. Następne minuty należały do Rosjanki. 23-latka zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Na koniec siódmego gema dopisało jej szczęście. Piłka po taśmie przebrnęła na drugą stronę i doszło do kolejnego przełamania. Dzięki temu przy stanie 5:2 Oksana mogła zamykać spotkanie przy własnym serwisie. Mimo bardzo trudnej sytuacji, Badosa znów rzuciła się do odrabiania strat. Odrobiła jedno przełamanie po czwartym break poincie i zaczęło się robić coraz ciekawiej.

W dziewiątym gemie było 30-15 dla Hiszpanki, ale potem zobaczyliśmy świetną obronę Sielechmietjewej, następnie podwójny błąd serwisowy Pauli i pojawił się meczbol dla Rosjanki. Tenisistka z drugiej setki poczuła wagę punktu. Mimo drugiego podania rywalki, posłała return w siatkę. Ostatecznie Badosa dorzuciła czwarte "oczko" i jeszcze bardziej przerzuciła presję na drugą stronę. Oksana źle weszła w dziesiąte rozdanie, ale od stanu 30-30 zagrała znakomity tenis. Najpierw posłała piłkę w samą linię, a później wykonała rewelacyjne minięcie i dzięki temu niespodzianka stała się faktem. 23-latka wygrała spotkanie 6:4, 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie, gdzie zmierzy się z Jessicą Pegulą. Z kolei Paula zanotuje ogromny spadek w rankingu WTA - z 26. na co najmniej 64. miejsce.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

