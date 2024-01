Przetrwała napór Rosjanki i wygrała. Magdalena Fręch zagra o ćwierćfinał Australian Open

To był kolejny polski thriller podczas tegorocznych zmagań w Melbourne. Magdalena Fręch stoczyła prawdziwą bitwę z Anastazją Zacharową. Rosjanka grała momentami kapitalnie i nasza zawodniczka miała olbrzymie trudności, by przeciwstawić się rywalce. Ostatecznie 26-latka wygrała spotkanie 4:6, 7:5, 6:4 i awansowała do 1/8 finału. To jej najlepszy wielkoszlemowy wynik w karierze. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Amerykanką - Coco Gauff.