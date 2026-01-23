Przerwany mecz na Australian Open. Zapadła cisza, medycy ruszyli do akcji

Powoli dobiega końca kolejny dzień tegorocznego Australian Open. Polscy kibice mieli dzisiaj umiarkowane powody do radości. Z turniejem pożegnała się Magda Linette, która nie podołała dużo lepiej dysponowanej Karolinie Muchovej. Zdecydowanie lepiej poszło Janowi Zielińskiemu. Ten wraz z Luke'iem Johnsonem po ponad dwugodzinnej batalii awansował do trzeciej rundy zmagań. Panowie grali jednak na jednym z mniejszych kortów. Ten największy zarezerwowano między innymi dla Aleksa de Minaura oraz Francesa Tiafoe.

Starcie męskich gwiazd od początku stało na wysokim poziomie i nie zawiodło licznie zgromadzonej publiczności. Kibice cieszyli się podwójnie, ponieważ od początku świetnie radził sobie ich rodak. Australijczyk wygrał dwa pierwsze sety, ale w trzecim rozgrywka na moment została przerwana. Okrzyki radości nagle zastąpiła cisza. Okazało się, że pomocy potrzebuje jeden z obserwatorów piątkowego widowiska. Pani sędzia natychmiast zarządziła przerwę w grze, by medycy zajęli się poszkodowaną osobą.

De Minaur i Tiafoe nagle przerwali mecz. Kibic potrzebował pomocy

Przerwa potrwała ostatecznie kilka minut. "Chcemy się upewnić, że z tym fanem wszystko w porządku, po czym będziemy kontynuować" - przyznała rozjemczyni do zdezorientowanego Francesa Tiafoe. "Lekarze są już na miejscu i zajmują się kibicem, co jest dobrą wiadomością" - dodali dodatkowo komentatorzy, cytowani przez portal "express.co.uk". Szybka akcja zakończyła się sukcesem. Tenisiści wznowili mecz i bez przeszkód rozegrali go do samego końca. Nie doszło do zwrotu akcji i Alex de Minaur w trzech setach zapewnił sobie grę w dalszej fazie turnieju.

W kolejnych potyczkach zarówno Australijczyk, jak i pozostali uczestnicy wydarzenia muszą jednak uważać. Na Antypodach panują mordercze wręcz upały. "W sobotę temperatury mają sięgnąć około 37 stopni Celsjusza, gdy na kortach pojawią się Jannik Sinner i Madison Keys. W związku z tym organizatorzy zdecydowali się rozpocząć grę wcześniej, aby zminimalizować skutki upałów w popołudniowym szczycie sezonu" - donosi "express.co.uk". Jutro około godziny 9:00 na korcie pojawi się również Iga Świątek. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Frances Tiafoe AFP

Alex de Minaur AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Alex de Minaur GLYN KIRK / AFP AFP