102 minuty walki Anisimovej. Rozjaśniła się sytuacja Świątek w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Dziewiąty dzień głównych zmagań podczas Australian Open przebiega pod znakiem rywalizacji w dolnej części drabinki, do której należy Iga Świątek. W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu Jessica Pegula pokonała broniącą tytułu Madison Keys. Później wyłoniono kolejną rywalkę dla Amerykanki i jednocześnie drugą potencjalną przeciwniczkę Raszynianki w ew. półfinale. Zdecydowało w tej kwestii starcie Amanda Anisimova - Xinyu Wang. Po 102 minutach gry wszystko stało się jasne.

Tenisistka w sportowej odzieży siedzi na ławce podczas przerwy w meczu, trzymając biały ręcznik za głową. Na głowie ma daszek, na nadgarstku opaskę, a w tle widoczny jest fragment sprzętu sportowego.
Amanda Anisimova znalazła się w połówce z Igą Świątek podczas Australian Open 2026William WestAFP

Amanda Anisimova została rozstawiona z "4" w tegorocznym Australian Open. W związku z tym mogła trafić na Igę Świątek dopiero w półfinale albo finale. Po losowaniu drabinki, które przeprowadzono 15 stycznia, okazało się, że panie mogą spotkać się ze sobą na etapie najlepszej "4", bowiem trafiły do tej samej połówki. Obie posiadały jednak przed sobą sporo wyzwań. Amerykanka świetnie poradziła sobie w pierwszych trzech rundach podczas wielkoszlemowych zmagań w Melbourne, nie straciła ani jednego seta.

    Dziś poprzeczka dla finalistki ubiegłorocznego US Open miała powędrować w górę. A to dlatego, że na jej drodze znalazła się Xinyu Wang. Chinka znajduje się w świetnej dyspozycji na początku sezonu 2026. Dotarła do finału WTA 250 w Auckland, a w trakcie Australian Open wyeliminowała już dwie rozstawione tenisistki - Jelenę Ostapenko oraz Lindę Noskovą. W poniedziałek stanęła przed szansą, by pokonać następną zawodniczkę z numerkiem. Zapowiadała się ciekawa rywalizacja, mimo że przedmeczowe notowania wskazywały Amerykankę w roli wyraźnej faworytki.

      Australian Open: Amanda Anisimova kontra Xinyu Wang w czwartej rundzie

      Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Na pierwsze większe emocje trzeba było zaczekać do szóstego gema. Wówczas pojawił się premierowy break point dla Anisimovej, mimo że Wang prowadziła 40-15 przy swoim podaniu. Ostatecznie Chinka zdołała wyjść z opresji. Dokonała tej sztuki także w trakcie dziesiątego rozdania, kiedy to Amanda wypracowała sobie setbola. Xinyu posłała mocny serwis, po którym Amerykanka zagrała return w siatkę. Finalnie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. Dopiero w nim turniejowa "4" potrafiła przechylić szalę na swoją korzyść. Od stanu 3-3 wygrała trzy akcje z rzędu i przejęła kontrolę nad tą rozgrywką. Końcowy wynik seta brzmiał 7:6(4) na korzyść faworytki.

      Nieźle ciekawy okazał się start drugiej części pojedynku. Anisimova próbowała pójść za ciosem i wykorzystać momentum, jakie zbudowała sobie w tie-breaku premierowej odsłony. Pojawiał się kolejne break pointy dla Amerykanki, potem była jedna okazja dla Wang. Ostatecznie za piątą szansą doszło jednak do pierwszego przełamania w tym pojedynku. Ten gem okazał się tak absorbujący z perspektywy Amandy, że po zmianie stron przypłaciła za to cenę. Czwarta rakieta świata, która do tej pory nie miała żadnych problemów z własnym podaniem, nagle musiała bronić break pointów. Już premierowa szansa dla Xinyu przyniosła wyrównanie na 1:1.

        Festiwal przełamań trwał jednak nadal. Po chwili Anisimova wróciła na prowadzenie, a rywalka poprosiła o przerwę medyczną. Pomoc Chince została udzielona poza kortem. Po powrocie można było zobaczyć solidny bandaż na prawym udzie Wang. Kilkuminutowa rozłąka z rywalizacją nie wytrąciła Amandy z dobrego rytmu. Jako pierwsza utrzymała swoje podanie w drugim secie i wyszła na 3:1. Kolejny fragment przebiegał po myśli turniejowej "4". W trakcie siódmego rozdania pojawił się nawet break point na 5:2. Ostatecznie nie obejrzeliśmy już ani jednego przełamania w tym meczu. Amerykanka triumfowała 7:6(4), 6:4. W kolejnej fazie zmierzy się ze swoją rodaczką - Jessicą Pegulą. Zwyciężczyni tej rywalizacji zagra w półfinale z kimś z czwórki: Jelena Rybakina, Elise Mertens, Maddison Inglis albo Iga Świątek.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
        Tenisistka w sportowej koszulce i fioletowej czapce z daszkiem stoi na korcie, patrząc przed siebie z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmyta publiczność.
        Iga ŚwiątekMARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
        Tenisistka ubrana w białą koszulkę unosi rękę, machając do widowni, z rakietą tenisową trzymaną w tle. Twarz kobiety jest uśmiechnięta, a na szyi ma sportowy wisiorek.
        Amanda AnisimovaHenry NichollsAFP
        Xinyu Wang
        Xinyu WangHU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

