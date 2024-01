Grupa śmiałków goniąca Djokovicia jest jednak bardzo mocna. W tym gronie możemy wyróżnić trzech tenisistów. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner oraz Danił Miedwiediew wydają się najlepszymi kandydatami do ewentualnego pokonania Serba. Zarówno Włoch, jak i Hiszpan w pierwszych dwóch rundach pokazali się ze znakomitej strony i potwierdzili, że faktycznie można uznawać ich za aspirujących do tytułu mistrza Australian Open 2024.

Przegrywał 3:6, 6:7 i zrobił to! Niewiarygodny powrót Rosjanina zza tenisowych zaświatów

Jasne było, że drugi set może być absolutnie kluczowy dla wyniku całego tego pojedynku. Ewentualny powrót ze stanu 0:2 to sztuka, która w tenisie udaje się bowiem niezwykle rzadko. Drugi set rozpoczął się ponownie fatalnie dla Daniła. Znów na samym starcie stracił przewagę własnego serwisu. Odrobił tę stratę z nawiązką przy stanie 5:3 i wówczas wydawało się, że Danił musi tego seta wygrać. Chwilę później jednak Fin odłamał rywala i doprowadził do stanu 5:5. Ostatecznie set zakończył się dopiero w tie-breaku, który od pierwszej piłki toczył się pod dyktando tego nierozstawionego tenisisty. Dominacja Fina była niepodważalna, a Rosjanin ugrał zaledwie jeden punkt i po dwóch setach byliśmy blisko sensacji.

Miedwiediew, widząc na horyzoncie widmo wczesnego odpadnięcia z Australian Open wybrał się na przerwę toaletową i na trzeciego seta wyszedł odmieniony. Tym razem to Danił szybko przełamał rywala, bo już w drugim gemie serwisowym Fina. W następnym zrobił dokładnie to samo. Ostatecznie 24-latkowi udało się raz zabrać serwis rywalowi, ale to nie wystarczyło i Danił wrócił do gry, wygrywając 6:4. To już był inny Rosjanin, choć poziom gry rywala też wyraźnie opadł.