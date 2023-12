Przegrała z Igą w wielkim finale i zalała się łzami. Teraz ogłasza sensacyjną decyzję

" Fani i przyjaciele, nie jest to najlepsza rzecz, jaką mogę się podzielić , szczególnie na początku nowego sezonu, ale niestety ból nadgarstka powrócił w połowie okresu przygotowawczego. Dlatego muszę przełożyć początek sezonu i najpierw całkowicie wyleczyć nadgarstek " - napisała czeska tenisistka w czwartkowy wieczór na Instagramie.

Trudne chwile Karoliny Muchovej. Wydłuża się lista opuszczonych turniejów

" To frustrujące, ale muszę zachować pozytywne nastawienie, zregenerować siły i przygotować się na resztę sezonu . Do zobaczenia w 2025 roku" - dodała 27-latka w niespodziewanym komunikacie.

To frustrujące, ale muszę zachować pozytywne nastawienie, zregenerować siły i przygotować się na resztę roku. Do zobaczenia w 2025 roku.

Mimo problemów zdrowotnych Czeszka ma za sobą najlepszy sezon w dotychczasowej karierze. Oprócz finału French Open może się także pochwalić półfinałem US Open. To pozwoliło jej na awans do czołowej "10" rankingu WTA.