Prowadziła 6:0, 3:0. Niewyobrażalne, kolejna rozstawiona już poza Australian Open

33-letnia dziś Rumunka nigdy nie zawojowała turniejów Wielkiego Szlema, ale od lat jest uważana za tenisistkę nieobliczalną. Jest jeszcze z pokolenia Agnieszki Radwańskiej, więc dość często zmagała się z najlepszą polską tenisistką "ery przedświątkowej", wygrała trzy z jedenastu takich starć. W sierpniu 2013 roku była 21. zawodniczką rankingu WTA, pod koniec zeszłego roku wróciła zresztą do TOP 30. To też zasługa świetnej gry w US Open, pokonania m.in. Jeleny Rybakiny i awansu do ćwierćfinału.