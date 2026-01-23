Pożegnanie Hurkacza z Australian Open, a teraz taka deklaracja. Nie zostawił wątpliwości

Hubert Hurkacz po wielu miesiącach przerwy od występów na korcie spowodowanych problemami zdrowotnymi ostatecznie wrócił do gry na początku tego roku, biorąc udział w rozgrywkach United Cup.

Jak na naprawdę długą pauzę, jakiej doświadczył, "Hubi" zaprezentował się wręcz wyśmienicie - i nie licząc jednego spotkania (w którym walczył z Alexem de Minaurem niczym lew) wygrał wszystkie swoje potyczki. To zaś był niezły prognostyk przed Australian Open.

Australian Open: Hurkacz pożegnał się z turnieje po porażce z Quinnem

28-latek rozpoczął swe zmagania na wielkoszlemowym turnieju od pojedynku z Belgiem Zizou Bergsem - i choć współzawodnictwo to było zacięte i domknęło się dopiero po czterech setach, to Hurkacz koniec końców mógł świętować triumf i awans do następnej rundy.

Tam los postawił przed nim starcie z Ethanem Quinnem - i tutaj rywal okazał się już niestety nie do przejścia. Amerykanin wygrał 6:4, 7:6 (5), 6:1 i tym samym Polak musiał pożegnać niestety marzenia o dalszej walce o tytuł w Melbourne. Gdy bitewny kurz już opadł, wrocławianin pokusił się w mediach społecznościowych o parę zdań podsumowania.

Hurkacz podsumował swój występ na Australian Open. "To była przyjemność"

"Dziękuję Australio! Jestem niezmiernie wdzięczny za niesamowite wsparcie, jakie tam od Was dostałem! To była przyjemność móc znowu tam rywalizować!" - napisał tenisista na Instagramie.

"Chciałbym, żebyśmy zostali tu dłużej, ale będziemy się starać każdego dnia, by być silniejszymi i lepszymi" - dodał "Hubi", zapewne odnosząc się tu również do członków swojego sztabu.

Do zobaczenia za rok, Melbourne!

