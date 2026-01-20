W mediach zawrzało, gdy Marta Kostiuk po przegranym w Brisbane finale nie wspomniała nawet w trakcie ceremonii wręczenia nagród o Arynie Sabalence, nie wspominając już o pogratulowaniu triumfatorce. Jak się tłumaczyła?

- Jeśli chodzi o to, że nie wspomniałam Aryny, to się z tym nie zgadzam, ponieważ nie mogłam jej wspomnieć. Po prostu podziękowałam wszystkim moim rywalkom w tym tygodniu. Myślę, że Aryna doskonale rozumie, dlaczego jej nie wymieniłam - i sądzę, że jest z tym całkowicie w porządku - wypaliła w rozmowie z ukraińskimi mediami.

Sabalenka w ogniu krytyki. Ukrainka oskarżyła ją o popieranie Łukaszenki

Sabalenka w ostatnim czasie stała się obiektem ataków ze strony wielu tenisistek z Ukrainy. Wcześniej Kostiuk zarzucała jej, a także Idze Świątek podwyższony poziom testosteronu. W trakcie Australian Open z pełną mocą w Białorusinkę uderzyła rodaczka 20. rakiety świata - Oleksandra Olijnikowa.

25-latka odpadła z turnieju w Melbourne już w 1. rundzie po meczu z Madison Keys, zakończonym wynikiem 6:7(6), 1:6. Miała ona jednak bardzo dużo do powiedzenia na temat Sabalenki. Dośc powiedzieć, że zarzuciła jej wsparcie dla Aleksandra Łukaszenki.

Czuję się, jakbym żyła obok niebezpiecznych ludzi. Mają groźne przekonania i takie są ich działania. Mówię chociażby, o obecnym numerze jeden kobiecego tenisa. Czy wiesz, że podpisała listę popierającą Łukaszenkę w 2020 roku? Podczas protestów na Białorusi kiedy ulice spływały krwią, bo ludzie bronili demokracji i domagali się uczciwych wyborów. Poddawali ich represjom i bili. A ona podpisała ją i oświadczyła, że Łukaszenka jest jej prezydentem

92. zawodniczka świata uderzyła również w zawodniczki z Rosji na czele z Dianą Sznajder. Wytknęła jej nagrodę od Władimira Putina.

- Diana Sznajder została uhonorowana przez Putina. Deklarowała, że byłaby zachwycona, gdyby otrzymała nagrodę osobiście od swojego prezydenta. Tak brzmiały jej słowa. Są też zawodniczki, które biorą udział w turnieju organizowanym przez Gazprom, jednego z głównych sponsorów wojny. Bądźmy szczerzy, ten turniej w Sankt Petersburgu został zorganizowany po to, żeby splunąć w twarz fair play i jedności i pokazać, że Rosjanom to nie przeszkadza. Chociażby Daniił Miedwiediew brał w nim udział. Wielu innych tenisistów też. Tymczasem ja się obudziłam z krzykiem od głośnej eksplozji. Myślisz, że to normalne? Ja nie - dodała Olijnikowa.

Tenisistka nie po raz pierwszy grzmi w mediach w temacie wojny w Ukrainie, uderzając w sportowców z Rosji i Białorusi. W przeszłości głośno było chociażby po jej słowach, jakie padły w rozmowie z Benem Rothenbergem.

