Potwierdzają się niebywałe doniesienia ws. Hurkacza. I to jeszcze dzięki komu

Katarzyna Pociecha

Fantastyczna forma i wielki powrót do tenisa na światowym poziomie tak z marszu, zaraz po siedmiu miesiącach przerwy od gry? Brzmi wręcz niebywale, ale właśnie taką historię pisze Hubert Hurkacz. Wygrał cztery z pięciu meczów singlowych w United Cup, a teraz szykuje się do pojedynku w Australian Open. To, że doniesienia o jego dyspozycji to nie przesada, potwierdza właśnie były trener Igi Świątek. Co ujawnia?

Mężczyzna w czapce sportowej podtrzymuje rakietę tenisową za głowę, ubrany w ciemny bezrękawnik. Wyraz twarzy wskazuje na skupienie lub zaskoczenie, w tle widoczny fragment siatki kortu tenisowego.
Hubert HurkaczZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Przez długie siedem miesięcy kibice nie mieli okazji oglądać Huberta Hurkacza na korcie. Po meczu pierwszej rundy ATP 250 w 's-Hertogenbosch wycofał się z rywalizacji nie tylko w Holandii, lecz także w Halle i w Wimbledonie, a potem przeszedł zabieg artroskopii kolana. Następnie rozpoczął rekonwalescencję i na początku bieżącego roku zaprezentował się w United Cup w Sydeny. I to w jakim stylu! Odprawił z kwitkiem trzeciego tenisistę świata Alexandra Zvereva, Tallona Griekspoora, Taylora Fritza oraz Stana Wawrinkę, dzięki czemu walnie przyczynił się do zwycięstwa reprezentacji Polski w całym turnieju.

Teraz Hurkacz przebywa w Melbourne, gdzie lada chwila rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym Australian Open 2026. Czy i tam poradzi sobie fantastycznie? Słowa Piotra Sierzputowskiego mogą wlać sporo nadziei w serca polskich fanów.

    Piotr Sierzputowski potwierdził to, co było widać w Sydney. Hubert Hurkacz jest w doskonałej formie. "Wygląda fenomenalnie. Na United Cup grał naprawdę bardzo dobry tenis" - powiedział w studiu Eurosportu tuż po meczu Igi Świątek z Yue Yuan w pierwszej rundzie Australian Open.

    Szkoleniowiec zasygnalizował, że Hurtkacz jest w świetnej formie nie tylko mentalnej, ale i fizycznej. Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat spotkania z tenisistą w Sydney.

    W dniu mojego wylotu z Australii akurat miałem okazję spotkać go na schodach, gdy schodziłem z restauracji, i przyznam szczerze, że w takiej dyspozycji fizycznej to go jeszcze nie widziałem
    - obwieścił.

    Podpytywany przez Piotra Karpińskiego, czy Hurkacz wydał mu się "przypakowany", Sierzputowski odpowiedział twierdząco. "Oj, zdecydowanie. Na pewno widać, że dużo tej pracy wykonał. Nie chodzi o samą siłownię, ale i na korcie. Myślę, że wygląda świeżo, jest pełny energii, uśmiechnięty, zadowolony. Tylko czekać na jego mecz" - przekazał.

    W pierwszej rundzie australijskiego Wielkiego Szlema rywalem Polaka będzie Zizou Bergs z Belgii. Pojedynek ten wyznaczono jako trzeci w kolejności od godz. 1:00 naszego czasu na ANZ Arena (po spotkaniach: Leylah Fernandez - Janice Tjen oraz Christopher O'Connell - Nishesh Basavareddy).

    Wcześniej do drugiej rundy awansował komplet Polaków: Iga Świątek, Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova i Magda Linette. Wygraną ostatniej z pań skomentował Dawid Celt. "Cieszę się, że Magda Linette się przełamała w końcu w Wielkim Szlemie i pokonała niełatwą rywalkę. To jest za dobra tenisistka, żeby odpadać w pierwszych rundach w Wielkim Szlemie" - ocenił.

    Podsumował też występy pozostałych naszych reprezentantów. "Dobre wejście w ten duży tenis Lindy Klimovicovej, Magda Fręch potwierdza, że forma na początku roku jest wysoka, tutaj zdecydowane, przekonujące zwycięstwo. Fajnie, że Kamil w czterech setach zamknął mecz, bo wyglądało, że ten mecz zaczyna mu uciekać i że o wszystkim może zadecydować piąta odsłona" - zakończył.

    Hubert Hurkacz podczas turnieju United Cup, otwierającego sezon 2025
    Hubert Hurkacz
    Dwoje tenisistów w sportowych strojach wymienia się rakietą podczas przerwy na korcie, tło jest ciemne, co podkreśla ich sylwetki.
