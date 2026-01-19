Przez długie siedem miesięcy kibice nie mieli okazji oglądać Huberta Hurkacza na korcie. Po meczu pierwszej rundy ATP 250 w 's-Hertogenbosch wycofał się z rywalizacji nie tylko w Holandii, lecz także w Halle i w Wimbledonie, a potem przeszedł zabieg artroskopii kolana. Następnie rozpoczął rekonwalescencję i na początku bieżącego roku zaprezentował się w United Cup w Sydeny. I to w jakim stylu! Odprawił z kwitkiem trzeciego tenisistę świata Alexandra Zvereva, Tallona Griekspoora, Taylora Fritza oraz Stana Wawrinkę, dzięki czemu walnie przyczynił się do zwycięstwa reprezentacji Polski w całym turnieju.

Teraz Hurkacz przebywa w Melbourne, gdzie lada chwila rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym Australian Open 2026. Czy i tam poradzi sobie fantastycznie? Słowa Piotra Sierzputowskiego mogą wlać sporo nadziei w serca polskich fanów.

Hurkacz nawet nie wyszedł jeszcze na kort, a tu takie słowa

Piotr Sierzputowski potwierdził to, co było widać w Sydney. Hubert Hurkacz jest w doskonałej formie. "Wygląda fenomenalnie. Na United Cup grał naprawdę bardzo dobry tenis" - powiedział w studiu Eurosportu tuż po meczu Igi Świątek z Yue Yuan w pierwszej rundzie Australian Open.

Szkoleniowiec zasygnalizował, że Hurtkacz jest w świetnej formie nie tylko mentalnej, ale i fizycznej. Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat spotkania z tenisistą w Sydney.

W dniu mojego wylotu z Australii akurat miałem okazję spotkać go na schodach, gdy schodziłem z restauracji, i przyznam szczerze, że w takiej dyspozycji fizycznej to go jeszcze nie widziałem

Podpytywany przez Piotra Karpińskiego, czy Hurkacz wydał mu się "przypakowany", Sierzputowski odpowiedział twierdząco. "Oj, zdecydowanie. Na pewno widać, że dużo tej pracy wykonał. Nie chodzi o samą siłownię, ale i na korcie. Myślę, że wygląda świeżo, jest pełny energii, uśmiechnięty, zadowolony. Tylko czekać na jego mecz" - przekazał.

W pierwszej rundzie australijskiego Wielkiego Szlema rywalem Polaka będzie Zizou Bergs z Belgii. Pojedynek ten wyznaczono jako trzeci w kolejności od godz. 1:00 naszego czasu na ANZ Arena (po spotkaniach: Leylah Fernandez - Janice Tjen oraz Christopher O'Connell - Nishesh Basavareddy).

Wcześniej do drugiej rundy awansował komplet Polaków: Iga Świątek, Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova i Magda Linette. Wygraną ostatniej z pań skomentował Dawid Celt. "Cieszę się, że Magda Linette się przełamała w końcu w Wielkim Szlemie i pokonała niełatwą rywalkę. To jest za dobra tenisistka, żeby odpadać w pierwszych rundach w Wielkim Szlemie" - ocenił.

Podsumował też występy pozostałych naszych reprezentantów. "Dobre wejście w ten duży tenis Lindy Klimovicovej, Magda Fręch potwierdza, że forma na początku roku jest wysoka, tutaj zdecydowane, przekonujące zwycięstwo. Fajnie, że Kamil w czterech setach zamknął mecz, bo wyglądało, że ten mecz zaczyna mu uciekać i że o wszystkim może zadecydować piąta odsłona" - zakończył.

Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz podczas turnieju United Cup, otwierającego sezon 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek i Hubert Hurkacz Rob Prange AFP