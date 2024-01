Byłem zaskoczony swoim poziomem, oczywiście w złym tego słowa znaczeniu. Nie zrobiłem prawie nic dobrze w pierwszych dwóch setach. To jeden z najgorszych meczów Wielkiego Szlema, jakie kiedykolwiek rozegrałem, przynajmniej z tego, co pamiętam

Novak Djoković - Jannik Sinner (1:6, 2:6, 7:6, 4:6) Skrót meczu. Novak Djoković odpada z turnieju. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

A więc to dlatego Novak Djoković przegrał półfinał Australian Open? Wychodzą na jaw zaskakujące fakty

Był chory przez trzy tygodnie, a potem miał nawrót choroby. Dostał gorączki w noc poprzedzającą półfinał. Dlatego grał tak źle w pierwszych dwóch setach. Widać było, że był słaby i nie mógł nic zrobić. Nie mógł grać dobrze w takich warunkach. Nie chciał iść do lekarza, żeby dziennikarze mu nie przeszkadzali i nie robili zamieszania

Kibice byli przejęci wiadomością o stanie Djokovicia. "Każdy, kto oglądał ten mecz, wiedział, że coś jest bardzo nie tak. To ma sens ", 'Wielu z nas wiedziało, że Novak nie miał siły od pierwszej piłki w tym meczu. Wszyscy wiemy, że wróci i będzie lepszy niż kiedykolwiek", "To wydaje się słuszne. Wyglądał dość źle , wszystko było nie tak w tym meczu" - komentowali doniesienia o 36-latku internauci na portalu X (dawniej Twitter).

Co ciekawe, na problemy zdrowotne w Melbourne skarżył się również reprezentant Niemiec, Alexander Zverev, który w półfinale pożegnał się z AO. "Pod koniec drugiego seta zacząłem tracić energię. Nie czułem się już tak świeżo. Po meczu z Alcarazem poczułem się trochę chory i miałem lekką gorączkę, co nie pomogło w powrocie do zdrowia. Przeciwko niemu Daniiłowi Miedwiediewowi. Nie da się grać, gdy nie jesteś w 100 procentach sprawny fizycznie" - mówił zawodnik po meczu.