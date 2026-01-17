Coraz głośniej w ostatnim czasie zrobiło się o Darii Kasatkinie. Urodzona w Rosji od razu, gdy jej kraj rozpoczął inwazję na Ukrainę publicznie krytykowała te działania i nie wróciła do kraju na nawet chwilę. Od tamtego czasu grała jako zawodniczka neutralna, a sytuacja zmieniła się wiosną ubiegłego roku.

Wówczas zdobyła prawo do reprezentowania Australii, dzięki czemu zaczęła grać pod właśnie tą flagą. Mimo to sezon 2025 nie poszedł po jej myśli, a jej najlepszym występem był wielkoszlemowy turniej French Open, gdy odpadła dopiero na etapie 1/8 finału, gdy lepsza okazała się Mirra Andriejewa.

Co więcej, 28-latka zdecydowała się przedwcześnie zakończyć kampanię, a ostatni raz wystąpiła pod koniec września podczas zmagań w Pekinie. Jak się okazało słabsza forma była spowodowana sporym stresem związanym ze zmianą obywatelstwa.

Zawodniczka z początkiem nowego roku wróciła do gry. Do tej pory zaliczyła tylko jedną wygraną (2:0 z Marią Sakkari w Adelaide), lecz przekonuję, że wszystko układa się w najlepszym porządku. Tuż przed startem Australian Open ogłosiła, że stała się pełnoprawną obywatelką Australii i jest gotowa na start przed własną publicznością. Do tego, jak przekazała poradziła sobie ze stresem i presja, jaka towarzyszy jej teraz jest pozytywna.

To dobra presja, więc wybrałabym ją w porównaniu z tym, co przeszłam w ciągu ostatnich kilku lat. Jestem niesamowicie dumna i to niezwykle pozytywna zmiana. Cały ubiegły rok był rokiem przejściowym, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem teraz

Kasatkina wyznaje prawdę, tak przyjęli ją w Australii

28-latka dodała także, że została bardzo ciepło przyjęta w Australii i po tym, jak stała się pełnoprawną obywatelką tego kraju może w pełni skupić się na grze w tenisa, co jest dla niej zdecydowanie najważniejsze.

- Nie mogłam sobie wyobrazić, że pochodząc z zupełnie innego środowiska i otrzymując tak wielkie wsparcie od obcych ludzi poczuje tak wiele miłości. Od zeszłego roku, ale teraz, kiedy jestem w pełni Australijką, jestem dumna i wdzięczna. To odpowiedzialność, lecz właśnie tego szukałam. Jestem zadowolona z postępów, jakie poczyniłem, a teraz chodzi już tylko o dobrą rywalizację, a właśnie tego szukałam. Teraz mogę po prostu rozmawiać o tenisie i to jest najważniejsze - tłumaczy.

Sklasyfikowana na 48. pozycji w rankingu WTA zawodniczka zmagania na Australian Open rozpocznie we wtorek o 1:00 czasu polskiego. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie 19-letnia Czeszka, Nikola Bartunkova. Do tego Kasatkina wystąpi także w deblu w parze z Ariną Rodionową.

Daria Kasatkina PAUL CROCK/AFP East News

Daria Kasatkina DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Daria Kasatkina Yuichi Yamazaki AFP