Partner merytoryczny: Eleven Sports

Porzuciła Rosję i wywołała burzę. Teraz ogłasza. Wszystko tuż przed Australian Open

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2026 roku, czyli Australian Open. W turnieju udział weźmie m.in. Daria Kasatkina, czyli Australijka rosyjskiego pochodzenia. Ta zakończyła poprzednią kampanię przedwcześnie z powodu sporego stresu po zmianie obywatelstwa. Tenisistka wróciła do gry wraz z początkiem tego roku, a tuż przed wielkim turniejem ogłosiła, że to koniec jej problemów z nerwami.

Daria Kasatkina podczas Australian Open, 20.01.2025 r.
Daria Kasatkina podczas ubiegłorocznego Australian OpenJason Heidrich/Icon Sportswire/Associated Press/East NewsEast News

Coraz głośniej w ostatnim czasie zrobiło się o Darii Kasatkinie. Urodzona w Rosji od razu, gdy jej kraj rozpoczął inwazję na Ukrainę publicznie krytykowała te działania i nie wróciła do kraju na nawet chwilę. Od tamtego czasu grała jako zawodniczka neutralna, a sytuacja zmieniła się wiosną ubiegłego roku.

Wówczas zdobyła prawo do reprezentowania Australii, dzięki czemu zaczęła grać pod właśnie tą flagą. Mimo to sezon 2025 nie poszedł po jej myśli, a jej najlepszym występem był wielkoszlemowy turniej French Open, gdy odpadła dopiero na etapie 1/8 finału, gdy lepsza okazała się Mirra Andriejewa.

Zobacz również:

Magdalena Fręch ma problem zdrowotny przed Australian Open 2026
Australian Open

Fręch już w Melbourne, a teraz takie doniesienia. Dzień przed startem Australian Open

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Co więcej, 28-latka zdecydowała się przedwcześnie zakończyć kampanię, a ostatni raz wystąpiła pod koniec września podczas zmagań w Pekinie. Jak się okazało słabsza forma była spowodowana sporym stresem związanym ze zmianą obywatelstwa.

    Zawodniczka z początkiem nowego roku wróciła do gry. Do tej pory zaliczyła tylko jedną wygraną (2:0 z Marią Sakkari w Adelaide), lecz przekonuję, że wszystko układa się w najlepszym porządku. Tuż przed startem Australian Open ogłosiła, że stała się pełnoprawną obywatelką Australii i jest gotowa na start przed własną publicznością. Do tego, jak przekazała poradziła sobie ze stresem i presja, jaka towarzyszy jej teraz jest pozytywna.

    To dobra presja, więc wybrałabym ją w porównaniu z tym, co przeszłam w ciągu ostatnich kilku lat. Jestem niesamowicie dumna i to niezwykle pozytywna zmiana. Cały ubiegły rok był rokiem przejściowym, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem teraz
    powiedziała cytowana przez reuters.com.

    Kasatkina wyznaje prawdę, tak przyjęli ją w Australii

    28-latka dodała także, że została bardzo ciepło przyjęta w Australii i po tym, jak stała się pełnoprawną obywatelką tego kraju może w pełni skupić się na grze w tenisa, co jest dla niej zdecydowanie najważniejsze.

    Zobacz również:

    Mirra Andriejewa triumfowała w turnieju WTA 500 w Adelajdzie
    Tenis

    60 minut "młodych gniewnych". Błyskawiczny finał Mirry Andriejewej. 6:1 w drugim secie

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      - Nie mogłam sobie wyobrazić, że pochodząc z zupełnie innego środowiska i otrzymując tak wielkie wsparcie od obcych ludzi poczuje tak wiele miłości. Od zeszłego roku, ale teraz, kiedy jestem w pełni Australijką, jestem dumna i wdzięczna. To odpowiedzialność, lecz właśnie tego szukałam. Jestem zadowolona z postępów, jakie poczyniłem, a teraz chodzi już tylko o dobrą rywalizację, a właśnie tego szukałam. Teraz mogę po prostu rozmawiać o tenisie i to jest najważniejsze - tłumaczy.

      Sklasyfikowana na 48. pozycji w rankingu WTA zawodniczka zmagania na Australian Open rozpocznie we wtorek o 1:00 czasu polskiego. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie 19-letnia Czeszka, Nikola Bartunkova. Do tego Kasatkina wystąpi także w deblu w parze z Ariną Rodionową.

      Ugo Humbert - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Magdalena Fręch ma problem zdrowotny przed Australian Open 2026
      Australian Open

      Fręch już w Melbourne, a teraz takie doniesienia. Dzień przed startem Australian Open

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Daria Kasatkina
      Daria KasatkinaPAUL CROCK/AFPEast News
      Daria Kasatkina
      Daria KasatkinaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
      Daria Kasatkina
      Daria KasatkinaYuichi YamazakiAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja