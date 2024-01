Australian Open: Nie tylko Świątek. Faworytki odpadają jedna po drugiej

Iga Świątek dołączyła do długiej listy faworytek, których nie ma już w turnieju. Najbardziej wymowny jest fakt, że spośród 20 najwyżej rozstawionych zawodniczek w grze pozostało... zaledwie sześć.

To Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Barbora Krejcikova, Qinwen Zheng, Wiktoria Azarenka i Elina Switolina.

Biernie przyglądać się mogą już natomiast między innymi Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Maria Sakkari, Jelena Ostapenko czy Caroline Garcia. Teraz do tej długiej listy dołączyła właśnie Świątek.