Porażka Sabalenki w finale, błyskawiczna reakcja WTA. Jest oficjalny komunikat

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Finał tegorocznego Australian Open nie zawiódł, a kibice śledzący starcie Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną byli świadkami trzysetowego boju. Podczas meczu dochodziło do zwrotów akcji, finalnie po tytuł sięgnęła niżej notowana zawodniczka. Na reakcję WTA nie trzeba było długo czekać, błyskawicznie w mediach społecznościowych pojawił się komunikat. A w nim bardzo wymownie podkreślono to, czego dokonała reprezentantka Kazachstanu.

Sportowczyni w stroju tenisowym trzyma dłoń na twarzy, sprawiając wrażenie zmęczonej lub rozczarowanej, w tle rozmyta postać sędziego i elementy kortu.
Aryna Sabalenka w finale Australian Open rywalizowała z Jeleną RybakinąIZHAR KHANAFP

W sobotnim finale wielkoszlemowego Australian Open doszło do starcia Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny, które w tegorocznej rywalizacji w Melbourne nie straciły jeszcze seta. Mecz zapowiadał się pasjonująco, ponieważ obie tenisistki świetnie spisywały się w Australii, co zwiastowało zaciętą walkę o trofeum. Tej nie zabrakło, reprezentantka Kazachstanu w pierwszej partii świetnie spisywała się przy własnym serwisie, wygrała partię 6:4.

W drugim secie piąta rakieta świata nieco obniżyła poziom, Białorusinka z kolei prezentowała się coraz pewniej i triumfowała 6:4. O losach finału przesądził więc trzeci set. W ten świetnie weszła urodzona w Miński tenisistka, wprawdzie nie wystrzegała się pojedynczych błędów, ale wygrała trzy pierwsze gemy.

Triumfatorka ubiegłorocznego WTA Finals odpowiedziała rywalce, doprowadziła do stanu 3:3. I poszła za ciosem, wygrała dwa kolejne gemy i postawiła Sabalenkę pod ścianą, bo serwowała po tytuł. Liderka światowego rankingu nie zdołała przełamać Kazaszki, ta po 138 minutach walki przypieczętowała wielkoszlemowe zwycięstwo.

    Australian Open. Jest reakcja WTA po finale Sabalenka - Rybakina

    Momentalnie po zakończeniu meczu na oficjalnym profilu WTA w serwisie X pojawił się komunikat. Poinformowano w nim o wyniku finałowego spotkania, oraz wymownie skwitowano to, do czego doprowadziła Rybakina. Kazaszka przecież w trzecim secie przegrywała już 0:3. "Nigdy nie odpuszczaj. Nigdy się nie poddawaj" - podkreślono.

    Sporo uwagi Rybakinie poświęcono także na oficjalnej stronie WTA, gdzie chwilę po zakończeniu finału pojawił się artykuł poświęcony potyczce Kazaszki z Białorusinką. "Odważna, wytrwała, niewzruszona" - tak nazwano urodzoną w Moskwie zawodniczkę.

    "Rybakina wygrywa swój pierwszy Australian Open i drugi tytuł wielkoszlemowy, potwierdzając tym samym swój status w elitecie" - tak z kolei brzmi tytuł publikacji, w której przypomniano, że dla 26-latki to premierowe zwycięstwo w Melbourne.

    Na to, co wydarzyło się na Rod Laver Arena, zareagowali także organizatorzy turnieju.

    przekazano.

    Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka podczas ceremonii po tegorocznym finale WTA 500 w Brisbane
    Jelena Rybakina i Aryna SabalenkaWILLIAM WEST / AFPAFP
    Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
    Aryna SabalenkaAFP
    Jelena Rybakina
    Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
