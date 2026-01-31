W sobotnim finale wielkoszlemowego Australian Open doszło do starcia Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny, które w tegorocznej rywalizacji w Melbourne nie straciły jeszcze seta. Mecz zapowiadał się pasjonująco, ponieważ obie tenisistki świetnie spisywały się w Australii, co zwiastowało zaciętą walkę o trofeum. Tej nie zabrakło, reprezentantka Kazachstanu w pierwszej partii świetnie spisywała się przy własnym serwisie, wygrała partię 6:4.

W drugim secie piąta rakieta świata nieco obniżyła poziom, Białorusinka z kolei prezentowała się coraz pewniej i triumfowała 6:4. O losach finału przesądził więc trzeci set. W ten świetnie weszła urodzona w Miński tenisistka, wprawdzie nie wystrzegała się pojedynczych błędów, ale wygrała trzy pierwsze gemy.

Triumfatorka ubiegłorocznego WTA Finals odpowiedziała rywalce, doprowadziła do stanu 3:3. I poszła za ciosem, wygrała dwa kolejne gemy i postawiła Sabalenkę pod ścianą, bo serwowała po tytuł. Liderka światowego rankingu nie zdołała przełamać Kazaszki, ta po 138 minutach walki przypieczętowała wielkoszlemowe zwycięstwo.

Australian Open. Jest reakcja WTA po finale Sabalenka - Rybakina

Momentalnie po zakończeniu meczu na oficjalnym profilu WTA w serwisie X pojawił się komunikat. Poinformowano w nim o wyniku finałowego spotkania, oraz wymownie skwitowano to, do czego doprowadziła Rybakina. Kazaszka przecież w trzecim secie przegrywała już 0:3. "Nigdy nie odpuszczaj. Nigdy się nie poddawaj" - podkreślono.

Sporo uwagi Rybakinie poświęcono także na oficjalnej stronie WTA, gdzie chwilę po zakończeniu finału pojawił się artykuł poświęcony potyczce Kazaszki z Białorusinką. "Odważna, wytrwała, niewzruszona" - tak nazwano urodzoną w Moskwie zawodniczkę.

"Rybakina wygrywa swój pierwszy Australian Open i drugi tytuł wielkoszlemowy, potwierdzając tym samym swój status w elitecie" - tak z kolei brzmi tytuł publikacji, w której przypomniano, że dla 26-latki to premierowe zwycięstwo w Melbourne.

Na to, co wydarzyło się na Rod Laver Arena, zareagowali także organizatorzy turnieju.

Jelena Rybakina mistrzynią Australian Open. Rozstawiona z numerem 5. zawodniczka pokonuje Arynę Sabalenkę w pasjonującym, trzysetowym meczu w Melbourne

