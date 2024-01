Polski junior przebił Hurkacza. Atomowy serwis i awans w Australian Open

Berkieta jest obecnie jednym z najwyżej notowanych zawodników w rankingu ITF do lat 18 - zajmuje obecnie siódme miejsce. To lepiej niż w czasach juniorskich Hubert Hurkacz . Dla nastolatka z Warszawy największym sukcesem w pierwszej części tenisowej kariery był ubiegłoroczny półfinał Australian Open.

Tomasz Berkieta z serwisem o prędkości 225 kilometrów na godzinę

Przed Polakiem trudne zadanie. W Melbourne gra o to, aby potwierdzić swoje umiejętności na juniorskim szczeblu, grając już jako najstarszy rocznikowo zawodnik w tej kategorii. W pierwszej rundzie Polak dosyć pewnie wyeliminował 30 w rankingu juniorskim Francuza Faurela. Wygrał 6:4, 3:6, 6:3 w godzinę i 43 minuty.

Największą wartość jaką osiągnęła piłka po podaniu nastolatka ze stolicy w dzisiejszym meczu to 225 kilometrów na godzinę. Dla porównania - najszybszy serwis Huberta Hurkacza w spotkaniu z Ugo Humbertem to 224 kilometrów na godzinę. Średnia prędkość serwisu Berkiety z dziś to 202 km na godz., podobnie jak u Hurkacza w spotkaniu turnieju seniorów.