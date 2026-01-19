Polki świętowały, a obok rozegrał się dramat. 3:5 i trybuny zamarły. Rywalka ruszyła na pomoc

W niedzielę (18 stycznia) wystartował Australian Open. Już w pierwszej rundzie mieliśmy kilka niespodzianek. Z turniejem pożegnały się m.in. Marta Kostiuk, która przegrała z Elsą Jacquemot oraz Jekaterina Aleksandrowa, która musiała uznać wyższość Zeynep Sonmez. Świetnie zmagania w Melbourne rozpoczęły reprezentantki Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek swoje spotkania wygrały Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Linda Klimovicova.

Dramatyczny mecz w Melbourne

Gdy Linette i Fręch miały już swoje mecze za sobą to na ANZ Arena w Melbourne doszło do dramatu. W drugim meczu dnia spotkały się Australijka Priscilla Hon i Kanadyjka Marina Stakusic, które są niemal sąsiadkami w światowym rankingu.

Pierwsza partia padła łupem Stakusic (6:1), a w drugim lepsza była zawodniczka gospodarzy występująca z dziką kartą (6:4). Hon w trzecim secie prowadziła 5:3. Wówczas 21-letnia Kanadyjka położyła się na korcie i zasygnalizowała problemy zdrowotne.

Natychmiast przy Stakusic pojawili się fizjoterapeuci oraz rywalka. Okazało się, że Kanadyjka nie jest w stanie dalej grać i opuściła arenę na wózku inwalidzkim. Warto podkreślić, że Hon wykazała się wielką empatią. Pomogła rywalce wstać i zejść z kortu. 27-letnia Australijka wygrała pierwszy raz w Melbourne od 2020 roku.

Rozwiń

Australijka w 2. rundzie zagra z Ivą Jović, która pokonała na inaugurację Karie Volynets 6:2, 6:2. Hon w trzeciej rundzie może zagrać z Fręch, która w drugim pojedynku w Melbourne spotka się z Jasmine Paolini.

Frances Tiafoe - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Priscila Hon wygrała mecz 1. rundy AO IZHAR KHAN AFP

Dramatyczne sceny na korcie w Melbourne IZHAR KHAN AFP

Marina Stakusic skreczowała w trzecim secie na inaugurację Australian Open IZHAR KHAN AFP