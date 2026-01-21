Niespełna dziewięć miesięcy temu z Eliną Switoliną rywalizowała w Radomiu Maja Chwalińska, inna utalentowana tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała. W Radomiu, w spotkaniu Billie Jean King Cup. Prestiż tamtego spotkania był oczywiście mniejszy niż dzisiaj, bo jednak w tenisie Wielki Szlem jest zdecydowanie ważniejszy, ale Maja grała wówczas przed polską publicznością, zastępowała chorą Magdę Linette. I w pierwszym secie miała aż pięć piłek setowych, nie zdołała go domknąć. A później przegrała 6:7 (4), 3:6.

Switolina to bowiem zawodniczka, której rzadko zdarzają się wpadki. A nawet bardzo rzadko, w przeciwieństwie do wielu tenisistek z TOP 10. Aby znaleźć porażki z zawodniczkami spoza pierwszej setki, trzeba wrócić do 2024 roku, ale i to nie oddaje do końca tej sytuacji. Bo w Bad Homburg przegrała z Caroline Wozniacki, a w Miami - z Naomi Osaką. Obie wracały wtedy po urodzeniu dzieci, ich ranking nie oddawał faktycznych umiejętności. Z kolei w kwietniu 2023 roku w zawodach ITF Ukrainka sama uległa Rumunce Alexandrze Cadantu Ignatik, ale dla niej to były pierwsze przetarcia po przerwie macierzyńskiej.

Stawką była trzecia runda Australian Open, Klimovicova po raz pierwszy w karierze w turnieju mistrzowskim mierzyła się z rywalką z TOP 50. I to od razu z 12. rakietą świata.

Australian Open. Linda Klimovicova kontra Elina Switolina w pierwszej rundzie. Wyraźna faworytka spotkania

Polka zaczęła mecz świetnie, odważnie. Doskonale sama serwowała, jej pierwszy serwis miał stuprocentową skuteczność. Ukrainka sprawiała wrażenie trochę zaskoczonej tym, że piłki po jej mocnych uderzeniach wracają z podobną siłą. I już w piątym gemie pojawiła się pierwsza okazja dla 21-latki do przełamania. Elina obroniła się kapitalnym serwisem, a za moment dwa razy poprawiła.

Linda Klimovicova, Australian Open 2026 Morgan Hancock Getty Images

To polska zawodniczka została pierwszy raz przełamana, a wystarczyło, że nieco spadła właśnie skuteczność pierwszego podania. Ukrainka dobrze odczytywała kierunki lżejszego ponowienia serwisu, od razu atakowała, Linda z mocnymi piłkami wrzucanymi pod nogi sobie nie radziła. Tyle że szybko wywalczyła aż trzy okazje do odrobienia tej straty, doprowadzenia do 3:4. I tę ostatnią się udało.

Widać było gołym okiem, że Klimovicova nie wystraszyła się utytułowanej rywalki, która przecież do Melbourne przyleciała tuż po sukcesie w WTA 250 w Auckland. Reprezentantka Polski grała piekielnie mocno, ale czasami - niepotrzebnie. Prowadziła 40-0 w gemie na remis, wystarczyło za moment przystawić rakietę przy siatce, a niepotrzebnie dołożyła siły. I za moment podobnie. To Ukrainka miała jednak znów dwa break pointy, mogła znów odskoczyć, w samej końcówce seta. I nie dała rady.

Polka imponowała, wielka faworytka nie potrafiła jej "złamać". Jedynie gdy dostawała piłki za krótkie, w połowie kortu, Switolina była w stanie z dużą skutecznością kończyć akcje. Linda zasłużyła na to, by seta rozstrzygać w tie-breaku. W dwunastym gemie prowadziła 30-15, za chwilę 30-30, gdy jednak to Ukrainka wywalczyła sobie setbola. I go wykorzystała, po cudownej akcji, z kończącym ją forhendowym krosem.

Elina Switolina PAUL CROCK AFP

Skończyło się więc na 7:5 dla faworytki. Klimovicova na John Cain Arenie zbierała jednak wielkie brawa.

Urodzona w Ołomuńcu zawodniczka już na starcie drugiej partii miała dwie kolejne szanse na przełamanie rywalki, mogła znakomicie rozpocząć tę partię. I wykorzystać drobne rozkojarzenie turniejowej "12".

Switolina się wybroniła. A później pokazała wielką klasę.

Począwszy od trzeciego gema przewaga 31-letniej zawodniczki z Ukrainy była coraz większa. Linda zmieniła rakietę, trener Emil Miske coś pokrzykiwał, ale niewiele to zmieniało. Switolina wygrała 16 z 17 kolejnych akcji, drugie przełamanie oznaczało już wynik 5:1 i serwowanie po kolejną rundę. Klimovicova sprawiała wrażenie pogodzonej z losem.

I przegrała to spotkanie 5:7, 1:6. Drugi set trwał tylko 24 minuty.

Dokładny zapis relacji "na żywo' można znaleźć TUTAJ.

Elina Switolina Martin Keep AFP

Linda Klimovicova Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Tsitsipas z pewnym awansem w Australian Open, WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press