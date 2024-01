Polak pisze wielką historię podczas Australian Open. Jest już w półfinale

Jan Zieliński kolejny rok z rzędu potwierdza, że znakomicie czuje się w Melbourne. W zeszłym roku dotarł do finału w deblu w duecie z Hugo Nysem. W tym roku wciąż mają szansę na poprawę tego rezultatu, bowiem w poniedziałek awansowali do ćwierćfinału imprezy po kolejnym wymagającym starciu .

Podczas tegorocznej edycji Polak odnosi także spektakularne wyniki w mikście. Nie dzieje się to bez przyczyny, bowiem będący w świetnej formie Polak gra u boku jednej z najlepszych deblistek świata - Su-Wei Hsieh. W minionym sezonie Tajwanka wróciła w wielkim stylu do gry i wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w deblu - Roland Garros oraz Wimbledon. We wtorek Zieliński i Hsieh rywalizowali o półfinał Australian Open, a ich przeciwnikami byli Nicole Melichar-Martinez i Kevin Krawietz.