Polacy poznali rywali w Australian Open. Fatalne losowanie dla Igi Świątek

Los nie okazał się zbyt łaskawy dla Igi Świątek, która już w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Sofią Kenin. Amerykanka błyszczała dobrą dyspozycją podczas okresu przygotowawczego do nowego sezonu, pokonując m.in. Arynę Sabalenkę . Będzie to także rewanżowy mecz za finał Roland Garros z 2020 roku. Wówczas Polka wygrała spotkanie 6:4, 6:1 i zdobyła swój premierowy wielkoszlemowy tytuł.

W potencjalnej drugiej rundzie wcale nie będzie łatwiej. Tam może czekać Danielle Collins lub Angelique Kerber. Z Niemką o polskich korzeniach raszynianka rywalizowała kilka dni temu w finale United Cup. Wówczas Panie rozegrały zacięty fragment w pierwszej fazie spotkania, ale później 22-latka zdominowała swoją przeciwniczkę i wygrała 6:3, 6:0 . W przypadku Amerykanki - nasza zawodniczka znalazła na nią patent w ostatnich pojedynkach, ale trzeba pamiętać, że podczas półfinału australijskiego szlema przed dwoma laty to Collins okazała się lepsza, zwyciężając w dwóch setach.

Szczęście nie sprzyjało także w przypadku kolejnych rund. W czwartej rundzie Świątek może zagrać z Eliną Switoliną, a w ew. ćwierćfinale - z Jeleną Ostapenko. W półfinale może dojść do potyczki z Jeleną Rybakiną lub Jessicą Pegulą, a potencjalny finał to starcie z Aryną Sabalenką lub Coco Gauff.

Ogromne wyzwanie przed Świątek i Linette. Wymagające przeciwniczki już w pierwszej rundzie

Magda Linette, która w Melbourne będzie bronić punktów za ubiegłoroczny półfinał, również trafiła na bardzo trudną przeciwniczkę w inauguracyjnym starciu . Poznanianka zagra z Caroline Wozniacki. Dunka o polskich korzeniach pokazała już po powrocie, że nadal potrafi grać na wysokim poziomie. Trochę więcej szczęścia miała za to Magdalena Fręch , która zmierzy się z Australijką - Darią Saville.

Na swojego rywala w pierwszej rundzie musi jeszcze poczekać Hubert Hurkacz. Wrocławianin zmierzy się z przeciwnikiem z eliminacji, które jeszcze trwają. W ew. dalszych fazach turnieju Polak może trafić na wymagających zawodników. W drugiej rundzie czeka go potencjalne starcie z Denisem Shapovalovem, a w trzeciej - z Ugo Humbertem lub Zhizhenem Zhangiem. Potencjalny mecz 1/8 finału (byłoby to wyrównanie wyniku osiągniętego przed rokiem) to pojedynek z Holgerem Rune.