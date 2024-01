Pogromczyni Świątek za burtą. Historyczny wyczyn ukraińskiej zawodniczki. Tego nie było od czterech dekad

Już przed meczem można było napisać, że to pojedynek rewelacji tegorocznego Australian Open. Ukrainka przebijała się do głównej drabinki przez trzystopniowe eliminacje. W pierwszej rundzie docelowej rywalizacji sprawiła niespodziankę, pokonując wysoko rozstawioną Marketę Vondrousovą. W meczu 1/8 finału wyeliminowała kolejną byłą mistrzynię turnieju wielkoszlemowego - Wiktorię Azarenkę.

Linda Noskova z kolei sprawiła ogromną niespodziankę, choć akurat dla polskich kibiców bardzo smutną. W trzeciej fazie znalazła sposób na naszą Igę Świątek, pokonując raszyniankę mimo przegranej w premierowej partii spotkania. Rundę dalej rozegrała zaledwie trzy gemy z Eliną Switoliną, bowiem Ukrainka poddała mecz z powodu kontuzji pleców.

Ktoś jednak musiał pożegnać się z turniejem. I chyba nieco nieoczekiwanie to niżej notowana Jastremska zagra w półfinale po zwycięstwie nad Czeszką 6:3, 6:4. Jak się okazuje, to historyczny wynik Ukrainki.

Iga Świątek odpadła z Australian Open! SKRÓT MECZU. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Historyczny sukces Ukrainki. Czegoś takiego nie było od lat

Jak się okazuje, to pierwsza zawodniczka, która musiała przebijać się przez kwalifikacje, a dotarła aż do półfinału Australian Open, od 1978 roku! Ukrainka powtórzyła osiągnięcie Christine Matison z czasów, kiedy jeszcze nie było jej na świecie. To już pokazuje, jak długo kibice w Australii musieli czekać na drugą taką zawodniczkę.

Myślę, że miło jest tworzyć historię, szczególnie, że nie było mnie jeszcze na świecie. Urodziłam się w 2000 roku. Jest to więc kolejne pokolenie. Jestem bardzo szczęśliwa. Zmęczona, ale naprawdę szczęśliwa ~ mówiła Jastremska tuż po spotkaniu.

To jednak nie koniec tego, co może dokonać. Może wyrównać niesamowite osiągnięcie Emmy Raducanu, która w 2021 roku podczas US Open jako pierwsza w historii kwalifikantka wygrała turniej Wielkiego Szlema. Ukrainka jest o dwie wygrane od skopiowania tego wyczynu, choć łatwo nie będzie. A potencjalny finał może być starciem o bardzo mocnym, politycznym kontekście.

Wielki finał z Sabalenką?

Dajana Jastremska, podobnie jak zdecydowana większość tenisistek z Ukrainy, otwarcie manifestuje swoją niechęć do zawodniczek z Rosji i Białorusi. Już po meczu z Azarenką wywołała poruszenie swoimi słowami. Stwierdziła, że nie zamierza odpowiadać na pytania o starcie z białoruską zawodniczką, bo ludzie źle przyjmują jej poglądy.

Wcześniej jednak rozpętała burzę, atakując WTA za pobłażliwość wobec Mirry Andriejewej. Urodzona w Odessie zawodniczka domagała się kary dla genialnej nastolatki z Rosji - Mirry Andriejewej za to, że ta polubiła w mediach społecznościowych treści dotyczące zbrodni popełnianych przez rosyjskie wojsko na Ukraińcach. Organizacja postanowiła nie nakładać sankcji na nastolatę, co u Ukrainki wywołało wściekłość.

Tenisowe władze niestety pozostają obojętne na okrucieństwa popełniane na Ukrainie ~ grzmiała wtedy Jastremska.

"Jestem zła, ale nadal jestem oddana walce o mój kraj, moją rodzinę i moich przyjaciół na Ukrainie" - dodawała.



Teraz, jeśli rzecz jasna uda jej się awansować do finału, może czekać ją starcie "wagi ciężkiej" z Aryną Sabalenką. Białorusinka, choć sama stara się od tego odcinać, jest jednoznacznie kojarzona z reżimem Aleksandra Łukaszenki. I ewentualny pojedynek z Jastremską byłby zapewne kolejną okazją do manifestacji politycznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę towarzyszącą finałom celebrę. O ile rzecz jasna do niego dojdzie.

Linda Noskova / ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP

Dajana Jastremska / AFP