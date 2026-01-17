Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogromca Hurkacza się wycofał. Hit pierwszej rundy w Melbourne "skasowany"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

W niedzielę startuje wielkoszlemowy Australian Open. W turnieju panów zobaczymy Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Tymczasem pojawiła się informacja o wycofaniu jednej z gwiazd. To oznacza, że hit pierwszej rundy się nie odbędzie.

Dwóch tenisistów podających sobie ręce nad siatką po zakończonym meczu na niebieskim korcie, ubrani w stroje sportowe, z rakietami w dłoniach, w tle linia siatki.
Matteo Berrettini wycofał się z z Australian Open 2026Patrick HAMILTONAFP

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Polscy kibice będą skupiać swoją uwagę na czterech Polkach i dwóch Polakach, którzy znaleźli się w głównej drabince turniejowej.

Bardzo interesująco zapowiada się chociażby starcie Huberta Hurkacza z Zizou Bergsem, które zaplanowano na wtorek (20 stycznia). Polak w wielkim stylu wrócił po kontuzji, a Bergs (43. ATP) z kolei jest niezwykle niebezpiecznym rywalem. W United Cup pokonał m.in. Felixa Auger-Aliassime'a, Jakuba Mensika i Stana Wawrinkę.

Zobacz również:

Magdalena Fręch ma problem zdrowotny przed Australian Open 2026
Australian Open

Fręch już w Melbourne, a teraz takie doniesienia. Dzień przed startem Australian Open

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Australian Open 2026. Gwiazda wycofała się z turnieju

    Niezwykle interesująco zapowiadało się także starcie pierwszej rundy pomiędzy Alexem de Minaurem, a Matteo Berrettinim. Australijczyk to szósta rakieta świata, a Włoch to obecnie 56. zawodnik rankingu ATP, choć całkiem niedawno znajdował się w TOP 10. W swojej karierze występował m.in. w finale Wimbledonu 2021, gdzie w półfinale pokonał Hurkacza.

    Tymczasem pojawiła się wiadomość, że Berrettini nie wystąpi w Melbourne. 29-letni Rzymianin od dłuższego czasu boryka się z problemami zdrowotnymi, które stanęły ponownie na przeszkodzie. Miejsce Włocha w drabince zajął "lucky looser" Mackenzie McDonald.

    Zobacz również:

    Daria Kasatkina podczas ubiegłorocznego Australian Open
    Australian Open

    Porzuciła Rosję i wywołała burzę. Teraz ogłasza. Wszystko tuż przed Australian Open

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Hubert Hurkacz - Tomas Machac. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport
    Matteo Berettini
    Matteo BerettiniMAHMUD HAMS / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja