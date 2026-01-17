Pogromca Hurkacza się wycofał. Hit pierwszej rundy w Melbourne "skasowany"

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Polscy kibice będą skupiać swoją uwagę na czterech Polkach i dwóch Polakach, którzy znaleźli się w głównej drabince turniejowej.

Bardzo interesująco zapowiada się chociażby starcie Huberta Hurkacza z Zizou Bergsem, które zaplanowano na wtorek (20 stycznia). Polak w wielkim stylu wrócił po kontuzji, a Bergs (43. ATP) z kolei jest niezwykle niebezpiecznym rywalem. W United Cup pokonał m.in. Felixa Auger-Aliassime'a, Jakuba Mensika i Stana Wawrinkę.

Australian Open 2026. Gwiazda wycofała się z turnieju

Niezwykle interesująco zapowiadało się także starcie pierwszej rundy pomiędzy Alexem de Minaurem, a Matteo Berrettinim. Australijczyk to szósta rakieta świata, a Włoch to obecnie 56. zawodnik rankingu ATP, choć całkiem niedawno znajdował się w TOP 10. W swojej karierze występował m.in. w finale Wimbledonu 2021, gdzie w półfinale pokonał Hurkacza.

Tymczasem pojawiła się wiadomość, że Berrettini nie wystąpi w Melbourne. 29-letni Rzymianin od dłuższego czasu boryka się z problemami zdrowotnymi, które stanęły ponownie na przeszkodzie. Miejsce Włocha w drabince zajął "lucky looser" Mackenzie McDonald.

