Pogrom w meczu Linette z Muchovą. Awans rozstrzygnięty po dwóch setach

Podczas tegorocznego Australian Open, Magda Linette przerwała w końcu złą passę w wielkoszlemowych rozgrywkach w grze pojedynczej. W sezonach 2024 i 2025 Poznanianka odpadała z singla już na etapie pierwszej rundy. W Melbourne udało się nie tylko przebrnąć przez premierową fazę, ale dotrzeć nawet do 1/16 finału. 33-latka zawdzięcza to dwóm zwycięstwom w starciach z Amerykankami - najpierw odwróciła losy starcia z Emmą Navarro, a później wyeliminowała Ann Li.

Dzisiaj poprzeczka dla naszej reprezentantki powędrowała jeszcze bardziej do góry. A to dlatego, że na jej drodze stanęła Karolina Muchova. Czeszka, gdy tylko jest w pełni zdrowa, ma tenis na poziomie czołowej "10" rankingu WTA. W pierwszych dwóch rundach tegorocznego Australian Open musiała się trochę namęczyć w potyczkach z Jaqueline Cristian i Alycią Parks, ale dla turniejowej "19" najważniejszy był fakt, że dostała się do dalszej fazy. W piątek byliśmy świadkami piątej bezpośredniej batalii między Poznanianką i zawodniczką z Ołomuńca. Dotychczas w zestawieniu H2H Muchova prowadziła 3-1. Dziś Magda miała okazję na podreperowanie dorobku, chociaż faworytką starcia była oczywiście Karolina.

Australian Open: Magda Linette kontra Karolina Muchova w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Polka dość nerwowo weszła w spotkanie. Już na "dzień dobry" dopuściła rywalkę do okazji na przełamanie. Drugi break point dał Muchovej prowadzenie 1:0. Po zmianie stron Czeszka potwierdziła przewagę. Później Poznanianka próbowała zniwelować stratę. W trakcie czwartego gema miała 30-15 przy serwisie Karoliny. Wtedy nasza reprezentantka popełniła jednak błąd, który nie pozwolił sięgnąć po okazje na 2:2. Niestety w kolejnych minutach Magda popełniła ich jeszcze więcej. Po piątym rozdaniu zawodniczka naszych południowych sąsiadów posiadała już podwójne przełamanie.

33-latka miała spore problemy ze znalezieniem odpowiedniego rytmu. Muchova bardzo dobrze czytała grę naszej reprezentantki, wymiany toczyły się głównie na warunkach tenisistki z Ołomuńca. Linette nie pomagał także serwis. Poznanianka miała ogromne trudności w tym, by zdobywać punkty przy własnym podaniu. Ostatecznie Magda nie zdobyła już ani jednego "oczka" w tej odsłonie pojedynku. Czeszka zdominowała końcowe fragmenty seta, wygrywając go aż 6:1.

Na starcie drugiej części pojedynku otworzyła się szansa przed Magdą. Poznanianka doczekała się pierwszego break pointa w meczu. Karolina zlikwidowała go jednak mocnym, płaskim serwisem do narożnika kara. Ostatecznie Muchova utrzymała swoje podanie. Po zmianie stron był ważny gem z perspektywy Linette. Panie walczyły na przewagi, ale finalnie naszej reprezentantce udało się przerwać passę pięciu "oczek" z rzędu dla rywalki. 33-latka wyrównała na 1:1, a kamery pokazały oklaski od Agnieszki Radwańskiej dla swojej podopiecznej.

Sytuacja Magdy wciąż była jednak bardzo trudna, często gubiła timing przy zagraniach. Z kolei Karolina utrzymywała solidny poziom, przez co przerzucała presję na stronę Poznanianki. W trakcie czwartego gema obserwowaliśmy niezwykle zaciętą rywalizację. Linette broniła się dobrym serwisem przy break poincie, miała też po drodze dwie piłki na 2:2. Ostatecznie doszło jednak do przełamania na korzyść Czeszki, które okazało się kluczowe dla losów dalszej fazy rywalizacji. Muchova nie przegrała już ani jednego rozdania. Zwyciężyła 6:1, 6:1 i zameldowała się w czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Coco Gauff. Z kolei Magdzie pozostaje jeszcze rywalizacja w deblu.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Karolina Muchova jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

