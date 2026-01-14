Do rywalizacji w Australian Open Iga Świątek przystąpi podbudowana wielkim reprezentacyjnym sukcesem. Wraz z polską kadrą wygrała w United Cup w Sydney. To pierwsze takie osiągnięcie w jej tenisowej karierze. Lecz łatwo nie było. Wiceliderka rankingu WTA przegrała trzy z pięciu meczów w turnieju. To jednak przecież zawody drużynowe i liczyła się także dyspozycja Huberta Hurkacza oraz duetu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. A to okazała się fenomenalna, zwłaszcza, jeśli chodzi o biało-czerwony mikst. Kawa i Zieliński wygrali wszystkie swoje pojedynki, dzięki czemu walnie przyczynili się do ostatecznego triumfu.

Po zawodach Świątek doceniła pracę zespołową i ducha drużyny. "Jak to mówią, do trzech razy sztuka. I udało się! Właśnie o to chodzi w byciu częścią zespołu. Jest coś wyjątkowego w przeświadczeniu, że ktoś stoi za twoimi plecami, nawet gdy sprawą się komplikują. Nie mogłam wymarzyć sobie lepszych współtowarzyszy" - opisywała w mediach społecznościowych.

To już jednak przeszłość. Teraz Świątek skupia się już tylko na Wielkim Szlemie w Melbourne. Tymczasem organizatorzy podali garść ważnych informacji przed tym, jak turniej rozpocznie się na dobre.

Kiedy losowanie drabinki Australian Open? Organizatorzy informują

Organizatorzy Australian Open oficjalnie informują, że losowanie turniejowej drabinki odbędzie się w czwartek 15 stycznia o godzinie 14:30 tamtejszego czasu (4.30 czasu polskiego). Ceremonię poprowadzą Todd Woodbridge i Jelena Dokic. Mecze pierwszej rundy rozpoczną się w niedzielę 18 stycznia.

To, co może zainteresować przede wszystkim polskich kibiców to fakt, że w drabince głównej znaleźli się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz.

Najwyżej rozstawionymi graczami w tej edycji Wielkiego Szlema będą Aryna Sabalenka i Carlos Alcaraz. Organizatorzy zauważają, że jeśli chodzi o rywalizację kobiet, powtarza się sytuacja sprzed dwóch lat. "Sabalenka, Iga Świątek i Coco Gauff są najwyżej rozstawionymi zawodniczkami w drabince turnieju kobiet już drugi rok z rzędu"- opisują w komunikacie na stronie internetowej.

"W zeszłym roku w Melbourne Park Sabalenka i Świątek były o jeden punkt od finałowego starcia światowej 1 i 2. Takie spotkanie pozostaje możliwe w 2026 roku ze względu na ich dwa pierwsze rozstawione miejsca. Zawodniczką, która zapobiegła takiemu scenariuszowi w 2025 roku, była Madison Keys, która obroniła piłkę meczową i pokonała Świątek w półfinale, a w finale była górą w pojedynku z dwukrotną mistrzynią Sabalenką" - dodano.

Tytułów będą bronić wspomniana Keys oraz Jannik Sinner. Amerykanka do rywalizacji przystąpi rozstawiona z numerem 9., a Włoch z 2.

