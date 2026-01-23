Pilny apel Sabalenki. Białorusinka nie wytrzymała. Poszło w świat

Aryna Sabalenka spisuje się w Australian Open 2026 bez zarzutu. W Melbourne odprawiła z kwitkiem Tiantsoę Rakotomangę Rajaonah, a następnie uporała się z Zhuoxuan Bai. W piątek o awans do czwartej rundy rywalizowała z Anastazją Potapową. Mecz był niezwykle zacięty, a w każdym secie mieliśmy tie-break. Ostatecznie Białorusinka triumfowała 7:6(4), 7:6(7).

- To był trudny mecz, ona grała niesamowity tenis. Po prostu starałam się utrzymać swoją formę. Przede wszystkim jestem zadowolona z mojego nastawienia w tym spotkaniu - mówiła po spotkaniu.

Białorusinka w następnej rundzie zmierzy się z Victorią Mboko, z którą nigdy wcześniej nie rywalizowała. To spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 stycznia).

Ekstremalne warunki w Melbourne. Sabalenka powiedziała wprost

Dużo się jednak mówi o tym, co będzie działo się w Melbourne dzień wcześniej. Na sobotę (24 stycznia) są zapowiadane potężne upały, sięgające ponad 40 stopni Celsjusza! Organizatorzy turnieju w związku z tym podjęli już pewne kroki. Zdecydowano, że pierwsze spotkania dnia rozpoczną się wcześniej niż zwykle. Do tej pory było to o godz. 11:00 czasu lokalnego, a w sobotę będzie to godz. 10:30.

W tenisie obowiązuje zasada dotycząca ciepła, opierająca się na wskaźniku obciążenia termicznego (WBGT). To oznacza, że jeśli podczas spotkania przekroczy 30,1 stopnia Celsjusza to każdy tenisista może poprosić o 10 minut przerwy między setami. Z kolei jeśli temperatura WBGT przekroczy 32,2 stopni Celsjusza, to gra zostanie zawieszona.

Na temat warunków atmosferycznych panujących w Melbourne wypowiedziała się Sabalenka. Ona akurat jest w nieco uprzywilejowanej sytuacji, bowiem występuje na kortach, które mają zamykane dachy i są klimatyzowane.

Temperatura osiąga tutaj 35-36 stopni. Cieszę się, że mamy zasadę ciepła, która reguluje grę w takich warunkach. Uważam, że stadiony powinny być zadaszone, a zawodnicy grający na bocznych kortach powinni stosować się do zasady ciepła. Ja nie chciałbym grać w takich warunkach, bo to szalone. Gra w takich warunkach nie jest dobra dla naszych organizmów

Numer "1" rankingu WTA podkreśliła, że taka pogoda ma wpływ nie tylko na organizm, ale także na regulację naciągów w rakietach. - Taka pogoda jest jak jazda na rollercoasterze. Decyduje to, kto lepiej i szybciej się zaadaptuje - dodała.

W sobotę na korcie zobaczymy m.in. Igę Świątek. Polka w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Anną Kalinską. To spotkanie zaplanowano na godz. 19:00 czasu australijskiego (9:00 czasu polskiego). Na korcie pojawią się także Jelena Rybakina czy Naomi Osaka, a więc potencjalne rywalki Świątek w kolejnych rundach.

Aryna Sabalenka szybko zapewniła sobie grę w trzeciej rundzie Australian Open ADRIAN DENNIS AFP

Aryna Sabalenka rywalizowała z Mirrą Andriejewą o ćwierćfinał Australian Open 2025 WILLIAM WEST / AFP AFP

Aryna Sabalenka podczas finału Australian Open MARTIN KEEP / AFP AFP

