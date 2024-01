Piłki meczowe, a tu "wtargnięcie" na kort. Komiczny kłopot na Australian Open

Oba te starcia, zaplanowane zresztą na sam koniec dnia na Antypodach, miały wiele interesujących zwrotów akcji - ostatecznie zwycięzcami zostali Kanadyjczyk i Niemiec, ale to zwłaszcza Felix Auger-Aliassime się namęczył, bo potrzebował aż pięciu godzin, by przypieczętować wygraną. Jest tu jednak jeszcze jeden ciekawy - i jednocześnie komiczny - wątek.

Fani Australian Open cieszą się historycznym otwarciem niedzieli na Melbourne Park. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Australian Open 2024. Mecze przerywane przez... mewę. Przedziwne obrazki z Melbourne

Zwierzę pojawiło się również na korcie trzecim, gdzie o awans do kolejnej fazy walczyli wspominani już Hijikata i Struff. Tutaj jednak moment był jeszcze mniej dogodny, bo "wtargniecie" nastąpiło w momencie, gdy drugi z panów miał już piłki meczowe... W kwestii utrzymania koncentracji z pewnością nie były to okoliczności do pozazdroszczenia: