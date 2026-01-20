Partner Majchrzaka sprawił niespodziankę. 98 minut, rewanżu z Hurkaczem nie będzie
Już w pierwszej rundzie Australian Open 2026 doszło do kilku niespodzianek. Jedna z nich wydarzyła się w turniejowej ćwiartce, w której znajduje się Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem "23" zawodnik z Holandii szybko pożegnał się z Melbourne. Jego pogromcą został deblowy partner Kamila Majchrzaka. I to właśnie on może stanąć na drodze Hurkacza w drugiej rundzie.
Australian Open 2026 trwa od niedzieli (18 stycznia). W turnieju mamy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Lindę Klimovicovą) i dwóch Polaków (Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza).
W pierwszej rundzie tegorocznego turnieju mieliśmy już kilka niespodzianek. Ze zmaganiami pań pożegnały się m.in. Jekaterina Aleksandrowa (turniejowa "11") oraz Marta Kostiuk (turniejowa "20"). Z kolei wśród panów swój udział w pierwszej rundzie zakończyli "17" Jiri Lehecka, "20" Flavio Cobolli czy "24" Artur Rinderknech.
Niespodzianka w Melbourne. Oto potencjalny rywal Huberta Hurkacza
Do sporej niespodzianki doszło także minionej nocy w meczu pomiędzy "23" Tallonem Griekspoorem, a Ethanem Quinnem. Holender był zdecydowanym faworytem, a uległ niżej notowanemu Amerykaninowi w trzech setach 2:6, 3:6, 2:6.
29-letni Holender popełniał wiele niewymuszonych błędów i fatalnie serwował. W całym spotkaniu popełnił aż osiem podwójnych błędów serwisowych. Każde jego potknięcie skrzętnie wykorzystywał 21-letni Amerykanin. Całe spotkanie trwało zaledwie 98 minut.
Quinn w 2. rundzie Australian Open zmierzy się ze zwycięzcą starcia Hubert Hurkacz - Zizou Bergs. Tym samym pewne jest, że w Melbourne nie dojdzie do rewanżu pomiędzy Polakiem, a Holendrem. Hurkacz i Griekspoor kilka dni temu skrzyżowali rakiety w United Cup. Górą był wówczas Wrocławianin.
80. w rankingu ATP Amerykanin w Melbourne występuje nie tylko w singlu. Zgłosił się także do turnieju deblowego, a jego partnerem jest Kamil Majchrzak.