Partner Majchrzaka sprawił niespodziankę. 98 minut, rewanżu z Hurkaczem nie będzie

Już w pierwszej rundzie Australian Open 2026 doszło do kilku niespodzianek. Jedna z nich wydarzyła się w turniejowej ćwiartce, w której znajduje się Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem "23" zawodnik z Holandii szybko pożegnał się z Melbourne. Jego pogromcą został deblowy partner Kamila Majchrzaka. I to właśnie on może stanąć na drodze Hurkacza w drugiej rundzie.

Młody mężczyzna w czapce z daszkiem i jasnozielonej koszulce wykonuje gest palcem wskazującym, patrząc w bok, w tle zamazana publiczność na trybunach.
Ethan Quinn wyeliminował w Melbourne rozstawionego GriekspooraPHILIP FONG AFP

Australian Open 2026 trwa od niedzieli (18 stycznia). W turnieju mamy cztery Polki (Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Lindę Klimovicovą) i dwóch Polaków (Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza).

W pierwszej rundzie tegorocznego turnieju mieliśmy już kilka niespodzianek. Ze zmaganiami pań pożegnały się m.in. Jekaterina Aleksandrowa (turniejowa "11") oraz Marta Kostiuk (turniejowa "20"). Z kolei wśród panów swój udział w pierwszej rundzie zakończyli "17" Jiri Lehecka, "20" Flavio Cobolli czy "24" Artur Rinderknech.

    Niespodzianka w Melbourne. Oto potencjalny rywal Huberta Hurkacza

    Do sporej niespodzianki doszło także minionej nocy w meczu pomiędzy "23" Tallonem Griekspoorem, a Ethanem Quinnem. Holender był zdecydowanym faworytem, a uległ niżej notowanemu Amerykaninowi w trzech setach 2:6, 3:6, 2:6.

    29-letni Holender popełniał wiele niewymuszonych błędów i fatalnie serwował. W całym spotkaniu popełnił aż osiem podwójnych błędów serwisowych. Każde jego potknięcie skrzętnie wykorzystywał 21-letni Amerykanin. Całe spotkanie trwało zaledwie 98 minut.

    Quinn w 2. rundzie Australian Open zmierzy się ze zwycięzcą starcia Hubert Hurkacz - Zizou Bergs. Tym samym pewne jest, że w Melbourne nie dojdzie do rewanżu pomiędzy Polakiem, a Holendrem. Hurkacz i Griekspoor kilka dni temu skrzyżowali rakiety w United Cup. Górą był wówczas Wrocławianin.

    80. w rankingu ATP Amerykanin w Melbourne występuje nie tylko w singlu. Zgłosił się także do turnieju deblowego, a jego partnerem jest Kamil Majchrzak.

