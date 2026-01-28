Partner merytoryczny: Eleven Sports

Padło pytanie o Trumpa i ICE, rewelacja Australian Open nie wytrzymała. "Przepraszam"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Learnera Tiena spokojnie można nazwać rewelacją tegorocznej edycji Australian Open. 20-letni Amerykanin dotarł do ćwierćfinału, gdzie zatrzymał go dopiero Alexander Zverev. Podczas konferencji prasowej po starciu z Niemcem Tien został zapytany przez jednego z dziennikarzy o Donalda Trumpa oraz to, co w ostatnim czasie działo się na terenie jego kraju. Reakcja młodego tenisisty była bardzo wymowna.

Mężczyzna w garniturze z otwartymi ustami, wyglądający na przemawiającego lub wyrażającego silną emocję, w prawym górnym rogu zdjęcia znajduje się mniejsze zdjęcie drugiej osoby zasłaniającej twarz dłońmi podczas konferencji prasowej.
Tien, TrumpMPNC/Backgrid/East News / zrzut ekranu TheTennisLetterEast News

Learner Tien to wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Obecnie 20-latek plasuje się na 29. miejscu w rankingu ATP. Dzięki temu miał zapewniony udział w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open, bez konieczności rozgrywania kwalifikacji.

W Mebourne poszło mu znakomicie. Na start pokonał swojego rodaka Marcosa Girona po pięciosetowym boju. W drugiej rundzie okazał się lepszy od Aleksandra Szewczenko (3:1). Następnie ograł Nuno Borgesa (3:0), po czym rozprawił się zDaniiłem Miedwiediewem (3:0).

Tak młody Amerykanin zareagował na pytanie o Trumpa i ICE

To sprawiło, że Tien dotarł do ćwierćfinału Australian Open, w którym czekał na niego Alexander Zverev. W starciu z trzecią rakietą świata nie udało mu się już sprawić niespodzianki, choć i tak urwał Niemcowi jednego seta.

Spotkanie z perspektywy 20-latka zakończyło się wynikiem 3:6, 7:6 (5), 1:6, 6:7 (3). Tak czy inaczej Amerykanin pokazał się z bardzo dobrej strony. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości USA będzie miało z niego wiele pociechy.

    Po zakończonym spotkaniu odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie Learner Tien otrzymał pytanie, które wychodziło poza granice sportu. "Został zapytany, co oznacza dla niego jego dziedzictwo kulturowe w kontekście wydarzeń związanych z Trumpem i ICE" - odnotował profil "The Tennis Letter".

    ICE (Immigration and Customs Enforcement) to Urząd do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł, który pod wodzą Donalda Trumpa jako prezydenta dokonuje wielu interwencji i aresztowań. Niedawno cały świat żył incydentem z udziałem 37-letniej Reene Nicole Good, która zginęła po postrzeleniu przez funkcjonariusza ICE w Minneapolis, podczas protestu przeciwko działaniom tejże organizacji.

    Jak na wspomniane pytanie odpowiedział tenisista? Po chwili milczenia bezradnie schował twarz w dłonie, po czym rzucił: - Przepraszam, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Tien nie chciał komentować całej sprawy, która polaryzuje nie tylko samych Amerykanów. Jego rodzice - Khuong Dan Tien i Huyen Tien - są imigrantami z Wietnamu.

    Młody mężczyzna z czarnymi włosami idzie z torbą sportową na ramieniu, w tle duży ekran z rozmytym wizerunkiem jego twarzy w dużym powiększeniu.
    Learner Tien przed finałowym meczem z SinneremPedro PARDOAFP
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim, czarnym płaszczu oraz czerwonym krawacie, stojący na zewnątrz, z otwartymi ustami jakby w trakcie wypowiedzi lub okrzyku. W tle rozmyte sylwetki postaci i nieostre otoczenie.
    Donald TrumpEVAN VUCCIEast News
    Donald TrumpAFP
