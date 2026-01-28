Learner Tien to wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Obecnie 20-latek plasuje się na 29. miejscu w rankingu ATP. Dzięki temu miał zapewniony udział w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open, bez konieczności rozgrywania kwalifikacji.

W Mebourne poszło mu znakomicie. Na start pokonał swojego rodaka Marcosa Girona po pięciosetowym boju. W drugiej rundzie okazał się lepszy od Aleksandra Szewczenko (3:1). Następnie ograł Nuno Borgesa (3:0), po czym rozprawił się zDaniiłem Miedwiediewem (3:0).

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Tak młody Amerykanin zareagował na pytanie o Trumpa i ICE

To sprawiło, że Tien dotarł do ćwierćfinału Australian Open, w którym czekał na niego Alexander Zverev. W starciu z trzecią rakietą świata nie udało mu się już sprawić niespodzianki, choć i tak urwał Niemcowi jednego seta.

Spotkanie z perspektywy 20-latka zakończyło się wynikiem 3:6, 7:6 (5), 1:6, 6:7 (3). Tak czy inaczej Amerykanin pokazał się z bardzo dobrej strony. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości USA będzie miało z niego wiele pociechy.

Po zakończonym spotkaniu odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie Learner Tien otrzymał pytanie, które wychodziło poza granice sportu. "Został zapytany, co oznacza dla niego jego dziedzictwo kulturowe w kontekście wydarzeń związanych z Trumpem i ICE" - odnotował profil "The Tennis Letter".

ICE (Immigration and Customs Enforcement) to Urząd do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł, który pod wodzą Donalda Trumpa jako prezydenta dokonuje wielu interwencji i aresztowań. Niedawno cały świat żył incydentem z udziałem 37-letniej Reene Nicole Good, która zginęła po postrzeleniu przez funkcjonariusza ICE w Minneapolis, podczas protestu przeciwko działaniom tejże organizacji.

Jak na wspomniane pytanie odpowiedział tenisista? Po chwili milczenia bezradnie schował twarz w dłonie, po czym rzucił: - Przepraszam, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Tien nie chciał komentować całej sprawy, która polaryzuje nie tylko samych Amerykanów. Jego rodzice - Khuong Dan Tien i Huyen Tien - są imigrantami z Wietnamu.

Learner Tien przed finałowym meczem z Sinnerem Pedro PARDO AFP

Donald Trump EVAN VUCCI East News

Donald Trump AFP

