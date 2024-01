Oto najpopularniejsza WAG tenisowa. Przyćmiewa nawet... swojego partnera

Każdego roku w styczniu Melbourne staje się światową stolicą tenisa. Od wielu już lat w tym miesiącu rozgrywany jest bowiem pierwszy w sezonie turniej zaliczany do Wielkiego Szlema, Australian Open. W rywalizacji udział bierze wielu tenisistów, którzy przez dwa tygodnie walczą o wielkoszlemowy tytuł, prestiżowe trofeum, dodatkowe punkty do światowego rankingu oraz pokaźne premie pieniężne. Po raz kolejny w karierze udział w tak ważnym turnieju bierze Taylor Fritz . Jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, najdalej do tej pory Amerykanin doszedł w Wimbledonie 2022 i US Open 2023. Wówczas udało mu się dotrzeć aż do ćwierćfinału. 26-latek będzie miał szansę poprawić ten wynik w Melbourne.