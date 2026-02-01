Latem 2024 roku Jelena Rybakina zakończyła pięcioletnią współpracę ze Stefano Vukovem. Kazaszka zatrudniła Gorana Ivanisevicia, aby zaraz na początku zeszłego roku... znów związać się ze wspomnianym Chorwatem.

W międzyczasie ruszyło postępowanie dotyczące Vukova. Ponoć miał on znęcać się psychicznie nad swoją tenisistką, nazywać ją "krową", rzucać piłkami. Mówić, że gdyby nie on, "nadal zbierałaby ziemniaki w Rosji". Wszystko to sprawiło, że organizacja WTA była bezwzględna.

Rybakina ogłasza ws. Vukova. Tuż po finale Australian Open, wszystko jasne

Ze względu na naruszenie Kodeksu Postępowania Stefano Vukov został zawieszony na rok po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich incydentów. Tymczasem Rybakina w mediach tłumaczyła, że nie rozumie takiej decyzji federacji i zarzekała się, że wszystkie opisywane oskarżenia dotyczące nękania i poniżania nie mają nic wspólnego z prawdą.

Sam Vukov odwołał się od decyzji. Efekt był taki, że w sierpniu 2025 roku znów mógł zasiadać w boksie Kazaszki, karę skrócono do kilku miesięcy. Tak czy inaczej trzeba przyznać, że ich relacja była mocno skomplikowana, a zdaniem wielu po prostu toksyczna, choć sama zawodniczka przy każdej możliwej okazji broniła swojego trenera.

Teraz Rybakina i Vukov mają powody do świętowania. Nie dość że na początku listopada reprezentantka Kazachstanu wygrała WTA Finals, to teraz dołożyła triumf w Melbourne. Podczas konferencji prasowej po finale Australian Open 26-latka została zapytana o Chorwata.

- W zeszłym roku Stefano nie był na turnieju, ale w tym roku już go nie zabrakło, uczestniczył w ceremonii i odebrał trofeum. Co to dla ciebie znaczy po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku? - usłyszała.

- Nie zastanawiałam się nad tym, bo zdobyliśmy razem tyle tytułów, nawet w zeszłym roku. A teraz to trofeum. Jestem po prostu dumna i wdzięczna sztabowi za ich pracę. Dobrze się przygotowaliśmy. W przerwie między sezonami były wzloty i upadki, nawet w pierwszym turnieju sezonu - rozpoczęła Jelena Rybakina.

- Jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Myślę, że to zwycięstwo całej mojej ekipy, wszystkich, którzy mnie wspierają. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać tę dynamikę przez cały sezon i nadal doskonalić swoją grę - podsumowała. Po wygranej w Australii Kazaszka stanie się trzecią rakietą świata.

Jelena Rybakina zakończyła współpracę ze swoim trenerem Stefano Vukovem Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Stefano Vukov udzielający wskazówek Jelenie Rybakinie MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

