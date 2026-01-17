Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Ona niszczy ludzi". Tak, to o Świątek. Amerykanka ujawniła prawdę

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Lada moment Iga Świątek rozpocznie zmagania na Australian Open. Zgodnie z opinią niektórych ekspertów, czy nawet zawodników, obecnie Polka nie jest w formie, która pozwoliłaby jej sięgnąć po tytuł. Tuż przed zawodami w Melbourne o naszej reprezentantce wypowiedziała się... Jessica Pegula. Kilka słów dodała jej rodaczka Madison Keys.

Zbliżenie na tenisistkę w sportowym stroju z widocznym logo sponsorów, obok w okrągłej ramce twarz kobiety w rozmowie, tło nie jest kluczowe.
Iga Świątek, Jessica PegulaRex Features/East News / zrzut ekranu www.youtube.com/watch?v=5bCYd_n7lz0East News

- Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz po meczu - mówiła ostatnio Danielle Collins, według której wiceliderka rankingu WTA może pożegnać się z Australian Open już w początkowych rundach.

Prawdą jest, że 24-latka poległa w ostatnich dwóch pojedynkach na United Cup - z Coco Gauff i Belindą Bencić. Ale czy jest to równoznaczne z przekreśleniem jej szans na triumf w Melbourne, którego brakuje jej do klasycznego Wielkiego Szlema?

Dlaczego Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic? Alicja Rosolska wyjaśniaPolsat Sport

Oto prawda nt. Świątek. Pegula ujawnia: Ona niszczy ludzi

Polka niejednokrotnie udowadniała, że jest w stanie wygrywać turnieje nawet wtedy, kiedy w całym sezonie nie idzie jej perfekcyjnie. Tak było chociażby w zeszłym roku. Na hardzie i mączce Świątek spisywała się kiepsko, jednak na trawiastych kortach była jedną z najlepszych w tourze.

Teraz druga rakieta powalczy w Australii. Na start jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan (130. WTA), z którą zagra w poniedziałek około godz. 9:00 polskiego czasu. Tuż przed startem pierwszych wielkoszlemowych zawodów w tym roku o Świątek wypowiedziała się Jessica Pegula.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz wypowiedział się na temat swojej pracy na siłowni
Hubert Hurkacz

Godziny do meczu Hurkacza, Polak ujawnia. A jednak to nieprawda. "Staraliśmy się"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Podczas rozmowy w podcascie "Nothing Major Show" Amerykanka nie szczędziła Polce pochwał. W pewnym momencie pokusiła się nawet o bardzo dosadne sformułowanie.

    Iga na wolnym korcie i mączce... Czasami mam wrażenie, że kiedy ona jest w formie i wszystko u niej funkcjonuje, to po prostu niszczy ludzi
    powiedziała.

    - Chyba wszystkie już dostałyśmy bajgla od Igi (set przegrany do zera - red.). To nic przyjemnego. Myślę, że możnasię zorientować, czy jest akurat w takim nastroju czy nie. Jeśli jest, to jest źle, a jak nie, to wtedy myślisz: okej, mam szansę - powiedziała Jessica Pegula.

    Podobne odczucia ma Madison Keys, która pokonała Świątek podczas zeszłorocznego półfinału Australian Open. Druga z Amerykanek także doceniła Polkę za występy na jej ukochanych kortach ziemnych. - Jest jak Rafa - podsumowała.

    Zobacz również:

    Pietuszewski może już zadebiutować w FC Porto
    Ekstraklasa

    Jagiellonia chce rozbić bank. To będzie następca Pietuszewskiego. Jest kwota

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open
    Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian OpenYuichi YamazakiAFP
    Jessica Pegula
    Jessica PegulaOSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w białej koszulce z rakietą w ręku, patrząca do góry z wyrazem zdziwienia lub rozczarowania na twarzy, na tle niebieskiej tablicy z napisem.
    Iga ŚwiątekAndrew Schwartz/SIPAEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja