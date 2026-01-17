- Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz po meczu - mówiła ostatnio Danielle Collins, według której wiceliderka rankingu WTA może pożegnać się z Australian Open już w początkowych rundach.

Prawdą jest, że 24-latka poległa w ostatnich dwóch pojedynkach na United Cup - z Coco Gauff i Belindą Bencić. Ale czy jest to równoznaczne z przekreśleniem jej szans na triumf w Melbourne, którego brakuje jej do klasycznego Wielkiego Szlema?

Dlaczego Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic? Alicja Rosolska wyjaśnia Polsat Sport

Oto prawda nt. Świątek. Pegula ujawnia: Ona niszczy ludzi

Polka niejednokrotnie udowadniała, że jest w stanie wygrywać turnieje nawet wtedy, kiedy w całym sezonie nie idzie jej perfekcyjnie. Tak było chociażby w zeszłym roku. Na hardzie i mączce Świątek spisywała się kiepsko, jednak na trawiastych kortach była jedną z najlepszych w tourze.

Teraz druga rakieta powalczy w Australii. Na start jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan (130. WTA), z którą zagra w poniedziałek około godz. 9:00 polskiego czasu. Tuż przed startem pierwszych wielkoszlemowych zawodów w tym roku o Świątek wypowiedziała się Jessica Pegula.

Podczas rozmowy w podcascie "Nothing Major Show" Amerykanka nie szczędziła Polce pochwał. W pewnym momencie pokusiła się nawet o bardzo dosadne sformułowanie.

Iga na wolnym korcie i mączce... Czasami mam wrażenie, że kiedy ona jest w formie i wszystko u niej funkcjonuje, to po prostu niszczy ludzi

- Chyba wszystkie już dostałyśmy bajgla od Igi (set przegrany do zera - red.). To nic przyjemnego. Myślę, że możnasię zorientować, czy jest akurat w takim nastroju czy nie. Jeśli jest, to jest źle, a jak nie, to wtedy myślisz: okej, mam szansę - powiedziała Jessica Pegula.

Podobne odczucia ma Madison Keys, która pokonała Świątek podczas zeszłorocznego półfinału Australian Open. Druga z Amerykanek także doceniła Polkę za występy na jej ukochanych kortach ziemnych. - Jest jak Rafa - podsumowała.

Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open Yuichi Yamazaki AFP

Jessica Pegula OSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News