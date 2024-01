Ogromny ból, musiała opuścić kort. Sensacyjna rywalka Sabalenki w finale Australian Open

Poznaliśmy już pełny skład sobotniego finału Australian Open w singlu kobiet. Do broniącej tytułu Aryny Sabalenki dołączyła Qinwen Zheng. Chinka pokonała Dajanę Jastremską 6:4, 6:4 i awansowała do pierwszego wielkoszlemowego finału w karierze. Zawodniczka, która stanie przed szansą na powtórzenie triumfu w Melbourne jej rodaczki Na Li sprzed 10 lat, zanotuje także skok w rankingu WTA na co najmniej 7. miejsce. Jeśli wygra z Białorusinką - będzie nawet szósta.