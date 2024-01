Ogromne kłopoty wielkiej rywalki Świątek. Niesamowity mecz na początek Australian Open

Barbora Krejcikova zaliczyła falstart na początku sezonu. W meczu pierwszej rundy WTA 500 w Brisbane Czeszka przegrała z Rosjanką Anną Kalinskają 5:7, 6:3, 5:7 . Na swoje premierowe zwycięstwo w grze pojedynczej w sezonie 2024 musiała zatem poczekać co najmniej do Australian Open.

Barbora Krejcikova odwróciła losy spotkania. Pierwsze zwycięstwo Czeszki w tym sezonie

Do połowy drugiej partii wydawało się, że wszystko idzie po myśli Japonki. Co prawda po początkowym przełamaniu ze strony 122. tenisistki świata Czeszka odpowiedziała szybkim przełamaniem powrotnym, ale po chwili zrobiło się 3:1 dla Hontamy. Wtedy Krejcikova wzięła się za odrabianie strat i doprowadziła do stanu 3:3. Kiedy wydawało się, że Barbora łapie dobry rytm, nagle Japonka ponownie przełamała swoją przeciwniczkę. To był jednak koniec dobrych wieści dla Hontamy w drugim secie.