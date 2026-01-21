Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra Hubert Hurkacz w Australian Open? Gdzie obejrzeć mecz z Ethanem Quinnem?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Hubert Hurkacz w II rundzie Australian Open zmierzy się z Ethanem Quinnem. Choć faworytem jest Polak, to musi mieć na baczności, ponieważ 21-letni Amerykanin w pierwszym spotkaniu sprawił niemałą niespodziankę. O której godzinie gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Quinn? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mężczyzna w pomarańczowej koszulce i czapce uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu tenisowego, skupiony na grze, w dynamicznej pozie. Piłka tenisowa jest w ruchu, tuż przed rakietą.
Hubert Hurkacz w trakcie Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w ramach II rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy ze środy 21 stycznia na czwartek 22 stycznia, jako drugi w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 3:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Australian Open. Hubert Hurkacz - Ethan Quinn. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Hubert Hurkacz (ATP 55) w I rundzie Australian Open pokazał świetną formę, którą prezentował podczas United Cup. Polak pokonał w czterech setach Zizou Bergsa, gdzie w dwóch ostatnich już dość wyraźnie podkreślił swoją przewagę, zwyciężając 6:3, 6:3. Teraz nasz tenisista zmierzy się z rywalem, który w pierwszym meczu sprawił niespodziankę.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Ethan Quinn (ATP 80). 21-letni Amerykanin w I rundzie zdecydowanie pokonał znacznie wyżej notowanego Tallona Griekspoora (ATP 26) 6:2, 6:3, 6:2. Quinn pokazał, że może być bardzo groźnym przeciwnikiem, ale ma jeszcze małe doświadczenie i brak sukcesów na poziomie ATP Tour. Dlatego faworytem tej konfrontacji jest Polak, zwłaszcza dzięki swojej aktualnej dyspozycji.

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w ramach II rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy ze środy 21 stycznia na czwartek 22 stycznia, jako drugi w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 3:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Zobacz również:

Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Aleksandr Łukaszenka
Australian Open

Afera w Melbourne. Poszło o Łukaszenkę. Sabalenka publicznie ogłasza

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Sportowiec w białej koszulce wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą tenisową, koncentrując się na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej podczas meczu na korcie.
Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open 2026IZHAR KHANAFP
Młody mężczyzna w białej koszulce sportowej i czarnej czapce z daszkiem stoi w lekkim półprofile, w tle rozmyte sylwetki kilku osób obserwujących wydarzenie.
Ethan Quinn z awansem do 2. rundy Australian Open 2026MATTHIEU MIRVILLEAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja