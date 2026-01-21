O której gra Hubert Hurkacz w Australian Open? Gdzie obejrzeć mecz z Ethanem Quinnem?

Mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w ramach II rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy ze środy 21 stycznia na czwartek 22 stycznia, jako drugi w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 3:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Australian Open. Hubert Hurkacz - Ethan Quinn. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Hubert Hurkacz (ATP 55) w I rundzie Australian Open pokazał świetną formę, którą prezentował podczas United Cup. Polak pokonał w czterech setach Zizou Bergsa, gdzie w dwóch ostatnich już dość wyraźnie podkreślił swoją przewagę, zwyciężając 6:3, 6:3. Teraz nasz tenisista zmierzy się z rywalem, który w pierwszym meczu sprawił niespodziankę.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Ethan Quinn (ATP 80). 21-letni Amerykanin w I rundzie zdecydowanie pokonał znacznie wyżej notowanego Tallona Griekspoora (ATP 26) 6:2, 6:3, 6:2. Quinn pokazał, że może być bardzo groźnym przeciwnikiem, ale ma jeszcze małe doświadczenie i brak sukcesów na poziomie ATP Tour. Dlatego faworytem tej konfrontacji jest Polak, zwłaszcza dzięki swojej aktualnej dyspozycji.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

