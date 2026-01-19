O której gra Hubert Hurkacz w Australian Open? Gdzie obejrzeć mecz z Zizou Bergsem?
Hubert Hurkacz w I rundzie Australian Open 2026 zagra z Zizou Bergsem. To spotkanie zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku 19 stycznia na wtorek 20 stycznia. O której godzinie gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Bergs? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w ramach I rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku 19 stycznia na wtorek 20 stycznia, jako trzeci w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 4:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Australian Open. Hubert Hurkacz - Zizou Bergs. O której i gdzie obejrzeć mecz ? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Dyspozycja Huberta Hurkacza (WTA 55) przed tym sezonem była wielką niewiadomą. Polak od połowy sezonu 2025 w ogóle nie stratował ze względu na kontuzję. Powrót okazał się jednak wyśmienity, bowiem to jego dyspozycja przesądziła o tym, że reprezentacja Polski triumfowała po raz pierwszy w historii w United Cup. Nasz tenisista wygrał cztery z pięciu rozegranych spotkań, w tym dwa z tenisistami z TOP 10 (w tym z trzecią rakietą świata Alexandrem Zverevem - red.).
Teraz czas na dziewiąty w karierze start Hurkacza w Australian Open. W I rundzie nasz najlepszy singlista zmierzy się z Zizou Bergsem (ATP 43). Co ciekawe, mimo dość bliskich pozycji w rankingu ATP obaj tenisiści jeszcze nie rozegrali bezpośredniego starcia. Belg nigdy nie wygrał żadnego turnieju ranki ATP, ani też w żadnym z turniejów wielkoszlemowych nie zabrnął dalej, niż do III rundy. Dlatego faworytem tego spotkania wydaje się Polak, tym bardziej, biorąc pod uwagę jego wyniki uzyskane podczas United Cup.
Mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w ramach I rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku 19 stycznia na wtorek 20 stycznia, jako trzeci w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 4:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max