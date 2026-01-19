O której gra Hubert Hurkacz w Australian Open? Gdzie obejrzeć mecz z Zizou Bergsem?

Mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w ramach I rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku 19 stycznia na wtorek 20 stycznia, jako trzeci w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 4:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Australian Open. Hubert Hurkacz - Zizou Bergs. O której i gdzie obejrzeć mecz ? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Dyspozycja Huberta Hurkacza (WTA 55) przed tym sezonem była wielką niewiadomą. Polak od połowy sezonu 2025 w ogóle nie stratował ze względu na kontuzję. Powrót okazał się jednak wyśmienity, bowiem to jego dyspozycja przesądziła o tym, że reprezentacja Polski triumfowała po raz pierwszy w historii w United Cup. Nasz tenisista wygrał cztery z pięciu rozegranych spotkań, w tym dwa z tenisistami z TOP 10 (w tym z trzecią rakietą świata Alexandrem Zverevem - red.).

Teraz czas na dziewiąty w karierze start Hurkacza w Australian Open. W I rundzie nasz najlepszy singlista zmierzy się z Zizou Bergsem (ATP 43). Co ciekawe, mimo dość bliskich pozycji w rankingu ATP obaj tenisiści jeszcze nie rozegrali bezpośredniego starcia. Belg nigdy nie wygrał żadnego turnieju ranki ATP, ani też w żadnym z turniejów wielkoszlemowych nie zabrnął dalej, niż do III rundy. Dlatego faworytem tego spotkania wydaje się Polak, tym bardziej, biorąc pod uwagę jego wyniki uzyskane podczas United Cup.

Mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w ramach I rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku 19 stycznia na wtorek 20 stycznia, jako trzeci w kolejności od godziny 1:00. To oznacza, że Polaka możemy spodziewać się na korcie najwcześniej około godziny 4:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zizou Bergs AFP