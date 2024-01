O krok od bolesnego zdarzenia. Iga Świątek prawie trafiona w głowę [WIDEO]

Od kilku dni Iga Świątek przygotowuje się w Melbourne do rozpoczęcia pierwszej wielkoszlemowej rywalizacji w tym sezonie. Na swój inauguracyjny pojedynek w Australian Open musi zaczekać do wtorku. Polka jednak nie próżnuje i każdego dnia trenuje przed meczem z Sofią Kenin. Po dzisiejszym treningu udała się do kibiców, by rozdać kilka autografów. Chwilę później liderka rankingu... prawie została trafiona piłką przez rozgrzewających się zawodników.