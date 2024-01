Novak Djoković zdemolował rywala. Serb idzie jak burza. Już czeka na przeciwnika

Z takim dorobkiem trudno walczyć o pokonanie Serba. Pierwszy set zakończył się więc wynikiem 6:0. Djoković wygrał 28 punktów, Mannarino ledwie 12, co daje średnio dwa na gema. Można było oczekiwać, że drugi set będzie miał mniej jednostronny przebieg. To jednak jedynie pobożne życzenie. Djoković już przy pierwszej okazji przełamał rywala, a ten nie był w stanie odpowiedzieć i jego gra ponownie się kompletnie posypała. Tym razem ratio winnerów do niewymuszonych błędów Mannarino zamknęło się na poziomie - 11 . Było więc jeszcze gorzej, a efektem kolejna porażka 0:6 i Djoković widzący już na horyzoncie ćwierćfinał.

W tym wypadku było to plus dwa. To jednak jedyny, maleńki pozytyw trzeciej partii. Djoković kolejny raz pokazał, kto rządzi na korcie i nie dał swojemu przeciwnikowi żadnych szans. Serb wygrał 6:3 i zamknął mecz oddając rywalowi ledwie trzy gemy, a nie mówimy tu o kwalifikancie, tylko zawodniku rozstawionym. Najwięcej o tym zwycięstwie Serba powie statystyka wygranych punktów. Djoković uzbierał ich 85, a Mannarino ledwie 42, więc ponad połowę mniej. Serb, notując 32. z rzędu zwycięstwo w Australian Open dał znak, że wraca do wielkiej formy i trzeba się z nim liczyć. O półfinał zagra z Taylorem Fritzem.