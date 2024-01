Novak Djoković awansował do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, który odbywa się w Melbourne. Rozstawiony z "jedynką" Serb pokonał Amerykanina Taylora Fritza, turniejową "12" 7:6 (7-3), 4:6, 6:2, 6:3. To dobra wiadomość dla Huberta Hurkacza, bo oznacza, że Polak w nowym rankingu ATP będzie co najmniej na ósmym miejscu, najwyżej w karierze. Wrocławianin ćwierćfinał z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem rozegra w środę.