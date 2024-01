Associated Press / © 2024 Associated Press

Mecz Jannika Sinnera i Novaka Djokovicia przerwany. Mężczyzna na trybunach stracił przytomność

Do incydentu doszło pod koniec trzeciego seta przy stanie 5:5 i 40-40. Podczas gdy Novak Djoković przygotowywał się do serwisu, na trybunach zaczęło się spore zamieszanie, rozległy się krzyki. Z początku ani zawodnicy, ani sędzia prowadzący mecz nie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero po chwili zorientowali się, że jeden z zasiadających na trybunach kibiców stracił przytomność. Na pomoc starszemu mężczyźnie niemal od razu ruszyły służby medyczne, które udzieliły mu pomocy. Fan tenisa po interwencji medyków wstał o własnych siłach, za co otrzymał gromkie brawa od publiczności w Rod Laver Arena.