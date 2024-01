Novak Djoković śrubuje rekord. Serb coraz bardziej się rozkręca

Blisko sześć lat temu, 22 stycznia 2018 roku, Novak Djoković przegrał swój ostatni mecz w Australian Open. To niebywałe z dzisiejszej perspektywy, że pokonał go wtedy nikomu nieznany dziś Koreańczyk Hyeon Chung. Dziś Serb właśnie odniósł w Melbourne 31. kolejne zwycięstwo. Może byłoby ich więcej gdyby nie zakaz wjazdu do Australii w pandemicznym czasie 2022 roku z powodu braku szczepienia, ale to już nie ma znaczenia.