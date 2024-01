Novak Djoković na krawędzi. Znów się uratował

Novak Djoković świetny początek i kryzys

5:4 i 40:0 dla Popyrina. Djoković odpowiada

Po interwencji grał dalej i to bez większych problemów, co więcej przejął nawet inicjatywę, tyle, że w ostatecznym rezultacie nic z tego nie wyszło. Popryin miał zwycięstwo w trzecim secie na wyciągnięcie ręki. Prowadził 5:4 i 40:0 przy serwisie Djokovicia. Ale co z tego? Grał przeciw wyjątkowemu tenisiście. Przegrał ten gem po 9 minutach 41 sekundach zaciekłej walki z obu stron. W powietrzu aż kipiało od emocji. Publiczność australijska co chwila była w ekstazie. Mimo to Serb obronił aż cztery piłki setowe i wyrównał na 5:5.