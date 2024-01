Novak Djoković dostał matrymonialną propozycję. Bezcenna reakcja [WIDEO]

14 stycznia rozpoczęła się 112. już edycja Australian Open. Impreza w Melbourne jest pierwszą w sezonie imprezą zaliczaną do tak zwanego Wielkiego Szlema , a udział w niej biorą największe gwiazdy tenisa. W walce o prestiżowe trofeum nie mogło zabraknąć Novaka Djokovicia - lidera światowego rankingu męskiego tenisa, a także 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego , który w Australii broni wywalczonego przed rokiem tytułu.

Serbski gwiazdor udział w turnieju rozpoczął od pojedynku ze znacznie niżej notowanym Dino Priżmiciem. Choć wydawać mogłoby się, że lider światowego rankingu bez trudu rozprawi się z 178. rakietą świata, ten dał jednak pograć swojemu rywalowi. Ostatecznie do awansu do kolejnej rundy Djoković potrzebował czterech setów. Wygrał to spotkanie 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.