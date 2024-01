Noskova odprawiła Świątek, a teraz jeszcze to. W tle... Agnieszka Radwańska

Iga Świątek dosyć niespodziewanie pożegnała się z Australian Open 2024 już na poziomie trzeciej rundy i w ten sposób nie spełniła (na razie) swojej wielkiej ambicji, by do swej kolekcji tytułów dołączyć ten wywalczony w Melbourne. Jej pogromczynią okazała się Czeszka Linda Noskova, która potem jeszcze awansowała do ćwierćfinału po kreczu Eliny Switoliny i w ten sposób... dokonała pewnej wyjątkowej rzeczy. W tle tej historii przewija się zaś nie kto inny, jak Agnieszka Radwańska.