Znamy już skład finału singla kobiet w ramach tegorocznego Australian Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Wkrótce poznamy także zestawienie w decydującym starciu wśród panów. To właśnie rywalizacja o tytuł w grze pojedynczej mężczyzn zakończy kolejną edycję rozgrywek w Melbourne. Pierwsza walka o trofeum w stolicy stanu Wiktoria rozegrała się jednak już dzisiaj. Premierowym finałem okazał się klasycznie mikst. Tak jak przed rokiem, w decydującym meczu znalazła się para Olivia Gadecki/John Peers.

Dwanaście miesięcy temu pokonali parę Kimberly Birrell/John-Patrick Smith po super tie-breaku, w związku z czym przystępowali do rywalizacji jako obrońcy tytułu. Pierwsza osoba z tego duetu, czyli Gadecki, posiada polskie korzenie. Olivia wychowywała się jednak w Gold Coast na terenie Australii. Nasi kibice mogli ją poznać bliżej m.in. dzięki jej rywalizacji o trofeum rangi WTA 500 w Guadalajarze z Magdaleną Fręch, jaka odbyła się w 2024 roku. 23-latka doskonale czuje się w rozgrywkach gry mieszanej w Melbourne. Dziś potwierdziła to po raz kolejny, w rywalizacji z parą Kristina Mladenovic/Manuel Guinard - znów po epickiej końcówce.

Australian Open: Olivia Gadecki walczyła o obronę tytułu w mikście

Mecz rozpoczął się od przełamania na korzyść reprezentantów Francji. Zawodnicy z Europy wygrali gema po decydującym punkcie, wykorzystując trzeciego break pointa. Po czterech rozdaniach na tablicy wyników zrobił się remis, ale taka sytuacja nie potrwała długo. Kolejne minuty znów układały się po myśli duetu Mladenovic/Guinard. Wygrali trzy "oczka" z rzędu i przy stanie 5:2 serwowali po zwycięstwo w premierowej odsłonie. "Trójkolorowi" mieli dwa setbole, ale mimo to pozwolili jeszcze rywalom na złapanie kontaktu. Ostateczne rozstrzygnięcie w partii nastało dopiero w dziesiątym gemie. Kristina i Manuel triumfowali w tej części pojedynku 6:4.

Druga odsłona przebiegała inaczej. Po tym, jak Australijczycy obronili break pointa na starcie, później pewnie kontrolowali swoje podania. W trakcie czwartego gema dobrali się do serwisu przeciwników i objęli komfortowe prowadzenie, które utrzymali do samej mety seta. Wynikiem 6:3 Gadecki i Peers doprowadzili do super tie-breaka. Decydująca rozgrywka przez długi czas układała się po myśli Francuzów. W pewnym momencie było już 7-5 z perspektywy Mladenovic i Guinarda. Od tamtej pory reprezentanci Australii zgarnęli jednak cztery punkty z rzędu i przejęli kontrolę nad wydarzeniami. Olivia oraz John wykorzystali drugiego meczbola i rezultatem 4:6, 6:3, 10-8 zagwarantowali sobie obronę tytułu w Melbourne.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczu Polsat Sport

Olivia Gadecki BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Olivia Gadecki i John Peers po wygraniu Australian Open David Gray AFP

Olivia Gadecki, finalistka WTA 500 w Guadalajarze z 2024 roku Ulises Ruiz AFP